HIV Cases: బీహార్లో విజృంభించిన హెచ్ఐవీ మహమ్మారి.. 7,400 మందికి వైరస్
బీహార్లోని సీతామఢీ జిల్లాలో హెచ్ఐవీ మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది. జిల్లావ్యాప్తంగా ఏకంగా 7,400 మంది ఈ వైరస్ బారిన పడినట్లు అధికారిక నివేదిక వెల్లడించడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. బీహార్లోని సీతామర్హి జిల్లా ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ప్రజారోగ్య సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.
స్థానిక ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలపై అపారమైన ఒత్తిడిని కలిగిస్తోంది. మరింత ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, బాధితుల్లో 400 మంది చిన్నారులు కూడా ఉండటం. జిల్లా ఆసుపత్రిలోని ఏఆర్టీ సెంటర్లో నిర్వహించిన వైద్య పరీక్షల్లో ఈ షాకింగ్ వాస్తవాలు బయటపడ్డాయి.
వైరస్ బారిన పడిన చిన్నారులకు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచే ఈ వ్యాధి సంక్రమించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరికి హెచ్ఐవీ ఉన్నా, పుట్టబోయే పిల్లలకు ఈ వ్యాధి వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వారు వివరిస్తున్నారు.