మట్టిలో మాణిక్యాలకు పద్మశ్రీ పురస్కారాలు
భారత గణతంత్ర దినోత్సవాలను పురస్కరించుకుని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 సంపత్సరానికిగాను పద్మశ్రీ పురస్కారాలను ప్రకటించింది. వీరిలో పలువురు తెలుగు ప్రముఖులు ఉన్నారు. ఈ అవార్డుల కోసం కేంద్రం దేశ వ్యాప్తంగా 45 మంది మట్టిలో మాణిక్యాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ అవార్డులకు ఎంపికైన తెలుగు వారి వివరాలను పరిశీలిస్తే,
డాక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజ్, తెలంగాణకు చెందిన రామారెడ్డి మామిడి పద్మశ్రీ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. కుమారస్వామి తంగరాజ్ సీసీఎంబీ శాస్త్రవేత్త. మానవ పరిణామ క్రమం, జన్యుసంబంధ వ్యాధులపై ఆయన ఎన్నో పరిశోధనలు చేశారు. మూడు దశాబ్దాలుగా రీసెర్చ్ చేస్తున్న ఆయన అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందారు. పశుసంవర్థక, పాడి పరిశ్రమకు చేసిన కృషికిగానూ రామారెడ్డికి ఈ పురస్కారం వరించింది.
ఈ జాబితాలో కర్నాటక నుంచి అంకె గౌడ (సాహిత్యం), తమిళనాడుకు చెందిన పుణ్యపూర్తి నటేశన్ (కళలు) వంటి వారు ఉన్నారు. సాహిత్యం, కళలు, సామాజిక సేవ, విజ్ఞానం వంటి విభిన్న రంగాల్లో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచి వారికి ఈ అవార్డులు ప్రకటించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వారికి దక్కిన ఈ గుర్తింపు భవిష్యత్ తరాలకు స్పూర్తినిస్తుందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.