పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసిన ఆపరేషన్ సిందూర్
పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నభిన్నం చేసింది. గత 2025 మే నెలలో చేపట్టిన ఈ చర్య కారణంగా పెట్టుబడులు, పర్యాటకం, విమానయానం, ఎగుమతుల రంగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని గ్రీసు చెందిన గ్రీస్ సిటీ టైమ్స్ అనే మీడియా సంస్థ తన నివేదికలో వెల్లడించింది. ఈ ఆపరేషన్ కారణంగా పాకిస్థాన్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, ఆర్థిక వృద్ధి మందగించి, ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న ఆర్థిక పునాదులు మరింత క్షీణించాయని నివేదిక విశ్లేషించింది.
అధిక అప్పులు, విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వల కొరత, అంతర్జాతీయ సహాయంపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో ఇప్పటికే సతమతమవుతున్న పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై 'ఆపరేషన్ సిందూర్' మరింత భారాన్ని మోపింది. గత మూడేళ్లుగా ఆ దేశ జీడీపీ వృద్ధి సగటున 3 శాతం వద్దే స్తబ్దుగా ఉందని, పారిశ్రామిక ప్రగతి మందగించిందని నివేదిక గుర్తుచేసింది. ఈ సైనిక చర్యతో దేశంలో అనిశ్చితి పెరిగి, పెట్టుబడిదారులు వెనక్కి తగ్గారు. దీంతో వారు 'వేచి చూసే ధోరణి' అవలంభించగా.. బీమా, రుణ వ్యయాలు పెరిగాయి.
ఈ సైనిక చర్య ప్రత్యక్ష ప్రభావం పర్యాటక రంగంపై పడింది. అంతర్జాతీయ పర్యాటకులు తమ పర్యటనలను రద్దు చేసుకోవడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, టూర్ ఆపరేటర్లు, పర్యాటకంపై ఆధారపడిన స్థానిక వర్గాలు తీవ్రంగా నష్టపోయాయి. మరోవైపు, విమానయాన రంగం కూడా తీవ్ర ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొంది. విమాన సర్వీసులకు అంతరాయం కలగడంతో ఎయిర్లైన్స్తో పాటు ఎగుమతిదారులు, దిగుమతిదారులు, ప్రయాణికులపై వ్యయభారం పెరిగింది. ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, త్వరగా పాడైపోయే వస్తువుల ఎగుమతులు ఆలస్యం కావడంతో వాణిజ్య రంగం దెబ్బతింది.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ కొనుగోలుదారులు పాకిస్థాన్కు బదులుగా బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం, భారత్ వంటి దేశాల నుంచి వస్తువులను కొనుగోలు చేసేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారని నివేదిక పేర్కొంది. 'ఆపరేషన్ సిందూర్' కారణంగా పాకిస్థాన్లో ద్రవ్యోల్బణం కూడా ప్రమాదకర స్థాయిలో పెరుగుతోంది. 2025లో 4.5 శాతంగా ఉన్న ద్రవ్యోల్బణం, 2026లో 7.2 శాతానికి, 2027 నాటికి 8.4 శాతానికి చేరుకుంటుందని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది. మొత్తంమీద, ఈ సైనిక చర్య పాకిస్థాన్కు కోలుకోలేని ఆర్థిక నష్టాన్ని మిగిల్చిందని స్పష్టమవుతోంది.