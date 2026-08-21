పాకిస్తాన్ నుంచి తక్షణ ముప్పు ఉంది.. : ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ మనోజ్ నరవణె
ఉగ్రవాదం, ఉగ్రవాదం నిర్మూలనపరంగా శత్రుదేశం పాకిస్తాన్ నుంచి తక్షణ ముప్పు పొంచివుందని భారత ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ మనోజ్ నరవణె అభిప్రాయపడ్డారు. తన కొత్త పుస్తకం ‘ది క్యూరియస్ అండ్ ది క్లాసిఫైడ్: అన్ఎర్తింగ్ మిలిటరీ మిథ్స్ అండ్ మిస్టరీస్’ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ఉగ్రవాద నిర్మూలన దృష్ట్యా భారత్ ఇప్పటికైతే పాకిస్థాన్ను తక్షణ ముప్పుగా చూస్తోందని. అందుకే ఆ దేశంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించిందన్నారు. కానీ, మన దేశానికి అనేక రంగాల్లో దీర్ఘకాలిక పోటీదారు మాత్రం చైనానే అని పేర్కొన్నారు.
'పాకిస్థాన్, చైనాతో మన దేశం యుద్ధాలు చేసింది. వాటితో సరిహద్దు వివాదాలూ ఉన్నాయి. అందువల్ల వాటిపై మనం దృష్టి సారిస్తూనే ఉంటాం. కానీ, ఈ రెండు దేశాలు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. పాక్, చైనా నుంచి ఎదురవుతున్న సవాళ్లలో తేడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి పాక్ నుంచి ఉగ్రవాద ముప్పు కొనసాగుతున్నందున ఆ దేశంపై భారత్ తక్షణ దృష్టి సారించింది.
కానీ, దీర్ఘకాలంలో చైనా మనకు ప్రధాన పోటీదారు కాబోతోంది. రాజకీయం, ఆర్థికం, వాణిజ్యం, సైనిక వ్యవహారాల్లో భారత్ - చైనా పరస్పరం పోటీపడనున్నాయి. ఇలాంటి పోటీ ఉన్నప్పుడు ఇరు దేశాల మధ్య కొన్ని ఘర్షణలు ఉండటం సహజమే. అందువల్ల బలమైన సైనిక ప్రతిఘటనను ఇస్తూనే... చైనాతో ఉన్న సమస్యలను చర్చలు ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి' అని జనరల్ నరవణె వివరించారు.
అదేసమయంలో ఎలాంటి ముప్పులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు భారత్ సైనికపరంగా సంసిద్ధతతో ఉండాలని నరవణె సూచించారు. శాంతి కావాలంటే.. యుద్ధానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. 'నిజ జీవితంలోనూ, భౌగోళిక రాజకీయాల్లోనూ మీ పొరుగువారిని మీరు ఎంచుకోలేరు. అందువల్ల ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎలా మెరుగ్గా ఉండగలమనే దానిపైనే ఆలోచించాలి. పొరుగు దేశం అల్లకల్లోలంగా ఉంటే మనం స్థిరంగా ఉండలేం. శరణార్థులు, స్మగ్లింగ్, మాదకద్రవ్యాలు, ఆయుధాల అక్రమ రవాణా వంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది' అని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ వ్యాఖ్యానించారు.