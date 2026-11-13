మహిళా కూలీపై అత్యాచారం... ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్పై కేసు నమోదు
ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన 19 ఏళ్ల మహిళా కూలీపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, పాలొంచా పోలీసులు ఒక ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్పై కేసు నమోదు చేశారు. సదరు మహిళ జీవనోపాధి కోసం పాలొంచాకు వలస వచ్చింది. నిందితుడు నరసింహారావు, ఆమె దినసరి కూలీలు గుమిగూడే చోట (లేబర్ అడ్డా) వేచి ఉన్నప్పుడు ఆమెను కలిసి, పని దొరికేలా సహాయం చేస్తానని నమ్మబలికాడు.
అతడు ఆ మహిళను నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఆమె సహాయం కోసం కేకలు వేయడంతో స్థానికులు అక్కడికి చేరుకోవడంతో, నిందితుడు అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పాలొంచ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.