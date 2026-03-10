తమ కుమార్తెను పెళ్లాడుతానన్న యువకుడికి కరెంట్ షాకిచ్చి కాలు నరికి చంపిన యువతి పేరెంట్స్
కుమార్తె ప్రేమించిన యువకుడితో పెళ్లి చేసేందుకు ససేమిరా అంగీకరించని తల్లిదండ్రులు ఆమె ప్రియుడిని అత్యంత దారుణంగా హింసించి చంపేసారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సింగ్రౌలి జిల్లా బర్గాన్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలోని పొఖ్రా గ్రామానికి చెందన పూజా అనే యువతి సందీప్ అనే యువకుడు ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమ వ్యవహారం యువతి తల్లిదండ్రులకు తెలియడంతో నిలదీశారు. ప్రేమికుడిని మర్చిపోవాలని చెప్పడమే కాకుండా మరో యువకుడితో పెళ్లి నిశ్చయించారు.
ఇది తెలిసిన సందీప్ వెంటనే పూజకు ఫోన్ చేసి తననే పెళ్లి చేసుకోవాలనీ, లేదంటే పెద్దల ముందు పంచాయతీ పెడతానంటూ బెదిరించాడు. దాంతో ఇదే విషయాన్ని పూజ తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పింది. అంతే... సందీప్ను అడ్డు తొలగించుకోవాలని పన్నాగం పన్నారు పూజ తల్లిదండ్రులు. సందీప్కు ఫోన్ చేసి అతడిని ఇంటికి రప్పించాలని కుమార్తెకి చెప్పారు. అతడు రాగానే ఇంట్లో వున్న కరెంట్ స్విచ్ బోర్డులో అప్పటికే అమర్చి వున్న వైర్లను అతడిపై వేసి షాకిచ్చారు. విద్యుత్ షాక్తో అతడు గిలగిల తన్నుకుంటూ పడిపోయాక ఊరు బయట పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి అక్కడ పొలం వద్ద అమర్చి వున్న షాక్ వైర్ల వద్ద పడేసారు.
అనంతరం గొడ్డలితో అతడి కాలును నరికేసి అక్కడ్నుంచి పారిపోయారు. ఉదయాన్నే పొలాలకు వెళ్లిన స్థానికులు అతడిని గమనించి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అతడి పరిస్థితి విషమించి కన్నుమూశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు సందీప్ హత్యకు కారకులైన పూజను, ఆమె తల్లిదండ్రులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండుకు పంపించారు.