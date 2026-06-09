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విడాకులు తీసుకుని బిడ్డను ఆశ్రమంలో వదిలేసి వెళ్లిన తల్లిదండ్రులు, వీడియో
భారతదేశంలో ఒకప్పుడు విడాకుల రేటు చాలా తక్కువగా ఉండేది. కానీ మారుతున్న కాలం, ఆధునిక జీవనశైలి, మారుతున్న సామాజిక విలువల వల్ల ప్రస్తుతం విడాకుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత తమ సంతానం సంరక్షణ బాధ్యతను సహజంగా తల్లి తీసుకుంటుంది. కానీ తాజాగా జరిగిన ఓ విడాకుల కేసులో తన బిడ్డను తను సంరక్షించలేనని ఆశ్రమంలో వదిలేసింది ఆ తల్లి. తండ్రి కూడా తనకు సంబంధం లేదని ఆ బిడ్డను అక్కడే వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన పలువురు నెటిజన్లు ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తుండగా మరికొంతమంది ఆ చిన్నారిని తాము దత్తత తీసుకుంటామని పోస్టులు పెడుతున్నారు.
మనదేశంలో దంపతులు విడిపోవడానికి దారితీస్తున్న ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
అవగాహన లోపం, ఈగో సమస్యలు
భార్యాభర్తల మధ్య పరస్పర అవగాహన లేకపోవడం, ఒకరి ఆలోచనలను ఒకరు గౌరవించుకోకపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది. చిన్న చిన్న విషయాలకే 'ఈగో' (అహం) అడ్డురావడం, ఇద్దరిలో ఎవరూ సర్దుకుపోవడానికి ఇష్టపడకపోవడం వల్ల విభేదాలు తీవ్రమవుతున్నాయి.
కుటుంబ సభ్యుల మితిమీరిన జోక్యం
భారతదేశంలో వివాహం అనేది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యే కాకుండా రెండు కుటుంబాల మధ్య జరుగుతుంది. ఉమ్మడి కుటుంబాలలో లేదా విడిగా ఉన్నప్పటికీ అత్తమామలు, ఇతర బంధువులు దంపతుల వ్యక్తిగత విషయాలలో ఎక్కువగా జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల చాలా పెళ్లిళ్లు పతనం అంచుకు చేరుకుంటున్నాయి.
మహిళల్లో ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం
ప్రస్తుతం మహిళలు ఉన్నత చదువులు చదివి, మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వారు ఆర్థికంగా ఎవరిపైనా ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది. గతంలోలాగా వేధింపులను లేదా గౌరవం లేని జీవితాన్ని భరిస్తూ రాజీపడటానికి ఆధునిక మహిళలు సిద్ధంగా లేరు. తమ ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగినప్పుడు వారు ధైర్యంగా విడాకుల వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఒత్తిళ్లు
ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు, అప్పుల పాలు కావడం, ఆర్థిక నిర్వహణ లోపించడం వంటివి భార్యాభర్తల మధ్య నిరంతర గొడవలకు దారితీస్తాయి. ఆర్థికపరమైన అభద్రతాభావం కూడా బంధాలు తెగిపోవడానికి ఒక ముఖ్య కారణం.
నమ్మకద్రోహం
సోషల్ మీడియా వినియోగం పెరగడం, మారుతున్న ఆధునిక సంస్కృతి వల్ల వివాహేతర సంబంధాలు ఎక్కువవుతున్నాయి. భాగస్వామి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయడం అనేది బంధాన్ని పూర్తిగా ముగించడానికి బలమైన కారణంగా మారుతోంది.
గృహ హింస, వ్యసనాలు
శారీరక, మానసిక వేధింపులు, అదనపు కట్నం కోసం వేధించడం ఒక కారణమైతే... భాగస్వామి మద్యపానం, డ్రగ్స్ లేదా జూదానికి బానిసలై కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల విడాకులు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది.
కెరీర్ ఒత్తిడి- సమయం ఇవ్వలేకపోవడం
కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలలో ఉండే విపరీతమైన పని ఒత్తిడి, వేర్వేరు షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ వల్ల భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు తగినంత సమయం కేటాయించుకోలేకపోతున్నారు. దీనివల్ల వారి మధ్య కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ పెరిగి, మానసిక దూరం పెరుగుతోంది.
చట్టపరమైన కోణం: భారతదేశంలో హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం క్రూరత్వం, పరస్త్రీ/పరపురుష సంబంధం, ఒకరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోవడం, పరస్పర అంగీకారం వంటి వాటి ఆధారంగా కోర్టులు విడాకులు మంజూరు చేస్తాయి.
Pawan Kalyan: రాజకీయాల కోసం నటనకు విరామం ఇచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ ?
దర్శకుడు సురేందర్ రెడ్డితో తన రాబోయే #PSPK32 స్క్రిప్ట్ గురించి పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన ఆరోగ్య రీత్యా కొంత కాలం విరామం తీసుకున్నారు. ఆ మధ్యలో సినిమాల షూటింగ్ ల కోసం కొత్త గెటప్ వేశారని గడ్డెం పెంచడం, ఆ తర్వాత ట్రిమ్ గా మారడం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు వాటికి చెక్ పెడుతూ, రాజకీయంగా బిజీగా వున్నందున షూటింగ్ లకు విరామం ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్లు సన్నిహితులు తెలియజేస్తున్నారు.
Puri Jagannadh: దృష్టి లోపం ఉన్న బిచ్చగాడి పాత్రలో స్లమ్ డాగ్ విజయ్ సేతుపతి
డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్, హీరో విజయ్ సేతుపతి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ యాక్షన్-డ్రామా 'స్లమ్ డాగ్' 33 టెంపుల్ రోడ్'. ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది; అన్ని భాషల వెర్షన్లకు సంబంధించిన పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. చిత్రాన్ని పూరి కనెక్ట్స్ బ్యానర్పై పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మీ కౌర్, జె.బి. నారాయణరావు కొండ్రోల్లా జె.బి. మోషన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించారు. తాజాగా చిత్ర బృందం టీజర్ను లాంచ్ చేశారు
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.