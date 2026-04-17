లోక్సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు - అనుకూలం 298, వ్యతిరేకం 230
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు మరోమారు చుక్కెదురైంది. లోక్సభలో ఈ బిల్లు వీగిపోయింది. రెండు రోజుల సుధీర్ఘ చర్చ తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం లోక్సభలో ఓటింగ్ నిర్వహించారు. ఇందులో బిల్లుకు మద్దతుగా 298 ఓట్లు వేయగా, వ్యతిరేకంగా 230 మంది సభ్యులు ఓటు వేశారు. దీంతో 2/3 మెజార్టీతో బిల్లు వీగిపోయింది. దీంతో పాటు 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుతో పాటు డీ లిమిటేషన్ బిల్లు కూడా వీగిపోయింది.
131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టగా, ఆ బిల్లు వీగిపోయింది. మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు సవరణ బిల్లు అవసరమైన మెజారిటీ సాధించలేకపోయింది. దీనిపై శుక్రవారం లోక్సభలో జరిగిన ఓటింగ్ ప్రక్రియలో మొత్తం 528 మంది సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 మంది ఓటు వేయగా, వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓటేశారు. దీంతో మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ అవసరమైన 326 ఓట్లను ఎన్డీఏ సాధించలేకపోయింది. దీంతో మిగతా రెండు బిల్లులను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ప్రకటించారు.