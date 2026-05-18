నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ - ఎన్టీఏ అధికారులకు సమన్లు
ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీకైంది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. ఈ కారణంగా లక్షలాది కుటుంబాలను ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఈ క్రమంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) పనితీరు, నీట్ పేపర్ లీక్పై సమీక్షించాలని తాజాగా పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ నిర్ణయించింది.
ఈ మేరకు ఎన్టీఏ ఉన్నతాధికారులకు సమన్లు జారీచేసింది. మే 21న విచారణకు హాజరు కావాలని తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా మే 3న జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష - యూజీని (నీట్-యూజీ) నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవ్వడంతో ఈ పరీక్షను రద్దు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఎన్టీఏ ఛైర్మన్ ప్రదీప్కుమార్ జోషితో పాటు కేంద్ర విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వినీత్ జోషికి కాంగ్రెస్ ఎంపీ దిగ్విజయ్ సింగ్ నేతృత్వంలోని పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ సమన్లు జారీ చేసింది. విద్య, యువజన వ్యవహారాలకు సంబంధించిన కమిటీ ఈ నోటీసులు ఇచ్చింది. మే 21న నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్, కేసు దర్యాప్తునకు సంబంధించిన వివరాలు అందజేయాలని అందులో పేర్కొంది.
అదేవిధంగా ఈ వ్యవహారంపై కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నతాధికారుల వివరణనూ స్టాండింగ్ కమిటీ కోరనుంది. నీట్ పేపర్ లీక్ దర్యాప్తు, ఎన్టీఏ సంస్కరణలపై కె.రాధాకృష్ణన్ ఇచ్చిన నివేదిక అమలును సమీక్షించాలని కమిటీ నిర్ణయించింది.
మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద హరికృష్ణ సోమిశెట్టి 'ది రెడ్ బ్యాగ్' అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
సుడిగాలి సుధీర్ హీరోగా సుధీర్ జోకర్ అనే కొత్త చిత్రం రాబోతోంది. బిగ్ బాస్ ఫేమ్ అయేషా ఈ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయం అవ్వబోతుంది .ఈ చిత్రంలో అభిరామి,మురళీ శర్మ, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిరా, విష్ణు ఓయ్, మురళీధర్ గౌడ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని విజయ్ డొంకాడ, శ్రీధర్ మక్కువ నిర్మిస్తున్నారు. పీఎస్ సునీల్ పుప్పాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
పెద్ది ట్రైలర్: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' ట్రైలర్ను సోమవారం ముంబైలోని జియో వరల్డ్ డ్రైవ్లో విడుదల చేశారు. రెండేళ్ల పాటు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం, రెండుసార్లు వాయిదా పడిన తర్వాత ఎట్టకేలకు జూన్ 4న తెరపైకి రానుంది. ఈ సినిమా కథాంశం ఎలా ఉంటుందో ట్రైలర్ ఒక సూచన ఇస్తుంది.
శివకార్తికేయన్ కథానాయకుడిగా కమల్ హాసన్, ఆర్ మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న 'సెయాన్'' ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు శివకుమార్ మురుగేశన్తో చిత్రం రూపొందిస్తున్నారు. 'అమరన్' తర్వాత రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్లో శివకార్తికేయన్ చేస్తున్న చిత్రమిది. శివకార్తికేయన్ పుట్టినరోజున విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది
ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న ప్రతిభావంతులైన నటుల్లో రాగ్ మయూర్ ఒకరు. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న ఆయన..తన 2021 బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ‘సినిమా బండి ఈనెలతో ఐదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుండటంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు ప్రవీణ్ కండ్రేగులకు, నిర్మాతలు రాజ్ నిడిమోరు, కృష్ణ డి.కెలకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.