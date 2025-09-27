Passenger : విమానంలోని టాయిలెట్లో సిగరెట్ కాల్చాడు.. అరెస్ట్ అయ్యాడు..
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 25 ఏళ్ల ప్రయాణీకుడు విమానంలోని టాయిలెట్లో ధూమపానం చేస్తూ కనిపించడంతో అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. శుక్రవారం రాత్రి ఫుకెట్-ముంబై విమానంలో ప్రయాణీకులు టాయిలెట్ నుండి పొగ వస్తున్నట్లు గమనించడంతో ఈ సంఘటన విమానం లోపల భయాందోళనకు గురిచేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.
దక్షిణ ముంబైలోని నేపియన్సియా రోడ్ నివాసి భవ్య గౌతమ్ జైన్ విమానాశ్రయానికి రాగానే అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. జైన్ విమానం టాయిలెట్ లోపల సిగరెట్ కాల్చాడని, విమాన చట్టంలోని సంబంధిత విభాగాల కింద అతన్ని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారి తెలిపారు. దేశ విమానయాన నిబంధనల ప్రకారం అన్ని ప్రయాణీకుల విమానాలలో ధూమపానం ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది.