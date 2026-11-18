రూ.94 లక్షల విలువైన విలాసవంతమైన చేతి గడియారం.. భారత ప్రయాణీకుడి అరెస్ట్
ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రూ.94 లక్షల విలువైన, విలాసవంతమైన చేతి గడియారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, ఢిల్లీ కస్టమ్స్ అధికారులు ఒక భారతీయ ప్రయాణికుడిని అరెస్టు చేశారు. దుబాయ్ నుండి వచ్చిన ఆ ప్రయాణికుడి వద్ద ప్రకటించని వస్తువులు ఉన్నాయనే అనుమానంతో, టెర్మినల్ 3 వద్ద నిఘా వర్గాల సమాచారం మేరకు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Rs 94 lakh Patek Philippe
ఆ ప్రయాణికుడు నవంబర్ 11న SG5106 విమానంలో వచ్చాడు. ప్రయాణికుల స్క్రీనింగ్ సమయంలో ఈ గడియారాన్ని గుర్తించినట్లు ఢిల్లీ కస్టమ్స్ (ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ జనరల్) నవంబర్ 17, 2026న ఎక్స్ అనే వెబ్సైట్లో ఒక పోస్ట్లో ఈ స్వాధీనానికి సంబంధించిన వివరాలను పంచుకుంది.
ఢిల్లీ కస్టమ్స్ అధికారులు రూ. 94 లక్షల విలువైన విలాసవంతమైన గడియారాన్ని గుర్తించారు. నిఘా వర్గాల సమాచారం మేరకు, కస్టమ్స్ అధికారులు తదుపరి తనిఖీ కోసం ఆ ప్రయాణికుడిని గ్రీన్ ఛానల్ నుండి మళ్లించారు. గ్రీన్ ఛానల్ అనేది సుంకం విధించదగిన వస్తువులను ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేని ప్రయాణికుల కోసం ఉద్దేశించబడింది.
స్క్రీనింగ్ సమయంలో, ఆ ప్రయాణికుడు డోర్-ఫ్రేమ్ మెటల్ డిటెక్టర్ వద్ద అలర్ట్ను ప్రేరేపించాడు. దీంతో అధికారులు వ్యక్తిగత తనిఖీ నిర్వహించి, అతని సామానును పరిశీలించగా, ఇంతకుముందు వాడిన ఒక పాటెక్ ఫిలిప్ ఆక్వానాట్ చేతి గడియారం లభించింది.
ఆ గడియారాన్ని పరిశీలించడానికి ఒక చార్టర్డ్ ఇంజనీర్ను పిలిపించారు. అతను అది అసలైనదని ధృవీకరించి, దాని విలువను రూ. 94 లక్షలుగా నిర్ధారించారు. దీంతో దాని విలువ దాదాపు రూ. 1 కోటికి చేరుకుంది.
ఈ స్వాధీనం తరువాత, కస్టమ్స్ అధికారులు 1962 కస్టమ్స్ చట్టంలోని సెక్షన్ 110 కింద పాటెక్ ఫిలిప్ చేతి గడియారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, అదే చట్టంలోని సెక్షన్ 104 కింద ప్రయాణికుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయంపై తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని ఆ శాఖ తెలిపింది.