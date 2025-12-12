కోతులను బ్యాగులో పెట్టి బెంగళూరు ఎయిర్ పోర్టుకు వచ్చాడు.. చివరికి?
బ్యాంకాక్ నుండి కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన ఒక ప్రయాణీకుడిని కస్టమ్స్ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. అంతరించిపోతున్న కోతుల జాతి రెడ్-షాంక్డ్ డౌక్స్ని అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో అరెస్టు చేసినట్లు, జంతువులను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కస్టమ్స్ అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 10న అరెస్టు జరిగిందని వారు తెలిపారు. కానీ అరెస్టు చేసిన వ్యక్తి గుర్తింపును వారు వెల్లడించలేదు.
బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన రెండు అంతరించిపోతున్న రెడ్-షాంక్డ్ డౌక్స్లను తన చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీలో దాచిపెట్టి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని అడ్డుకున్నట్లు బెంగళూరు కస్టమ్స్ ఎక్స్ పోస్ట్లో తెలిపింది.