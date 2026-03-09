విమాన టాయిలెట్లో బీడీ కాల్చిన ఢిల్లీ వాసి.. పోలీసుల కేసు
విమాన మరుగుదొడ్డిలో బీడీ కాల్చిన ఢిల్లీ వాసిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడి వద్ద లైటర్ను గుర్తించిన పోలీసులు.. ఇది భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని గుర్తు చేస్తూ కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ఢిల్లీ నుంచి గోవా వెళుతున్న ఆకాశ ఎయిర్ విమానంలో చోటుచేసుకుంది. శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు.
ఢిల్లీకి చెందిన ఆశీశ్ అనే వ్యక్తి ఆకాశ ఎయిర్ విమానంలో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. విమానం గాల్లో ఉండగా నిందితుడు మరుగుదొడ్డిలోకి వెళ్లి బీడీ కాల్చాడు. దీన్ని గమనించిన సిబ్బంది తనిఖీ చేశారు. ఆ సమయంలో అతని వద్ద అత్యంత ప్రమాదకరమైన లైటర్ కూడా అతని వద్ద లభించింది. సాధారణంగా విమానంలో మండే స్వభావం కలిగిన వస్తువుల రవాణాపై పూర్తి నిషేధం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో అతను విమానంలో లైటర్ ఎలా తీసుకెళ్లాడన్నది ఇపుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
విమానం లావెటరీలో ప్రయాణికుడు బీడీ కాల్చడం వల్ల తోటి ప్రయాణికులతో పాటు విమాన భద్రతకు, ిసబ్బంది కూడా తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగిందని విమానయాన సంస్థ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా గోవాలోని మోపా ఎయిర్పోర్టు పోలీసులు నిందితుడుపై కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.