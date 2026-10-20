జామా మసీదు మెట్రో బ్లాస్ట్కు కుట్ర : వ్యక్తి అరెస్టు (వీడియో)
ఢిల్లీలోని జామా మసీదు మెట్రో రైల్వే స్టేషన్ను పేల్చివేసేందుకు ఓ వ్యక్తి ప్రయత్నించినట్టు తెలుస్తోంది. ఆ వ్యక్తి బ్యాగులో అనుమానాస్పద వస్తువును భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించడంతో పాటు ఆ వ్యక్తిని కూడా అరెస్టు చేశారు. ఆ వ్యక్తి బ్యాగును భద్రతా సిబ్బంది ప్రవేశ ద్వారం వద్ద బ్యాగేజ్ స్క్రీనింగ్ చేశారు. ఆ సమయంలో ఎక్స్రేలో అనుమానాస్పద వస్తువును సీఐఎస్ఎఫ్ భద్రతా సిబ్బంది గుర్తించారు.
ఈ విషయాన్ని గమనించిన ఆ వ్యక్తి మెట్రో స్టేషన్ నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, భద్రతా సిబ్బంది రెప్పపాటులో అప్రమత్తమై ఆ వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటన జామా మసీదు మెట్రో స్టేషన్లో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. పరారీకి ప్రయత్నించి వ్యక్తిని వెంబడించి పట్టుకుని లోదుస్తుల్లో దాచిన గుర్తు తెలియని సెమీ సాలిడ్ పదార్థంతో సహా పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.