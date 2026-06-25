పాస్పోర్టు కేవలం ప్రయాణ పత్రం మాత్రమే.. పౌరసత్వ రుజువు కాదు : కేంద్రం
సాధారణంగా పాస్పోర్టు ఉంటే ఆ దేశ పౌరులుగా ప్రతి ఒక్కరూ భావిస్తారు. కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా దీనిపై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది. పాస్పోర్టు కేవలం ఒక ప్రయాణ పత్రం మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది. ఇది పౌరసత్వానికి ఎలాంటి రుజువు కాదని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. 14వ పాస్పోర్టు దివస్ను పురుస్కరించుకుని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ సీనియర్ అధికారి ఒకరు ఈ వివరణ ఇచ్చారు.
ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణల నేపథ్యంలో ఓటర్ లిస్ట్ నుండి తొలగించబడిన వారు తమ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పాస్పోర్టును ఒక ఆధారంగా చూపించవచ్చా అని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నకు అధికారి ఇలా సమాధానమిచ్చారు. సిద్ధాంతపరంగా చూస్తే పాస్పోర్టు అనేది విదేశాల్లో మీ జాతీయతను సూచిస్తుందే తప్ప, అది పౌరసత్వ పత్రం కాదని ఆయన వివరించారు.
కేంద్రం చేసిన ఈ ప్రకటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చకు, రాజకీయ దుమారానికి దారితీసింది. శివసేన (యూబీటీ) నేత ఆదిత్య ఠాక్రే ఈ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నది విడ్డూరంగా ఉంది. పాస్పోర్టు అనేది పౌరసత్వ పత్రం కానప్పుడు, దానిని జారీ చేసే ముందు పోలీసులు ఎందుకు అన్ని వెరిఫికేషన్లు చేస్తారు? మన దేశం భారతీయులు కాని వారికి కూడా పాస్పోర్టును ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్లుగా ఇస్తుందా? ఈ ప్రకటన వల్ల విదేశాల్లో భారతీయ పాస్పోర్ట్ లీగాలిటీపై అనుమానాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది' అని ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా విమర్శించారు.
గతంలో సుప్రీంకోర్టుతోపాటు పలు హైకోర్టులు ఇచ్చిన తీర్పుల ప్రకారం.. భారతదేశంలో ఆధార్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ బుక్ లేదా గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ ఇచ్చే సర్టిఫికెట్లు ఏవీ కూడా పౌరసత్వానికి తిరుగులేని ఆధారాలు కావు. ఇవన్నీ కేవలం ఒక వ్యక్తి గుర్తింపు, నివాస ధ్రువీకరణకు మాత్రమే పనికొస్తాయి. విదేశాల నుండి వచ్చి భారతదేశ పౌరసత్వం తీసుకునే వారికి మాత్రమే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'సిటిజన్షిప్ సర్టిఫికెట్' ఇస్తుంది, కానీ దేశంలో పుట్టిన వారికి అలాంటి ప్రత్యేక పత్రం ఏదీ ఉండదు.
Sundeep Kishan:, సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్ జంటగా కామెడీ సిరీస్ సూపర్ సుబ్బు
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Lokesh Kanagaraj : ప్రియదర్శి, నాగ దుర్గ నటిస్తున్న ఇడుపు కాగితం కు లోకేష్ కనగరాజ్ ఆశీస్సులు
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kamal hasan :ఆపరేషన్ డ్రస్తో రజనీకాంత్ ధర్మన్.. ది డెడ్లీ డాక్టర్..మొదలైంది
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