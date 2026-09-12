కేరళలో పవన్ కల్యాణ్.. త్రిప్రయార్ శ్రీరామునికి ప్రత్యేక పూజలు ఫోటోలు (video)
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం నాడు కేరళలోని త్రిప్రయార్ శ్రీరామ ఆలయాన్ని సందర్శించి, ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం శ్రీరాముడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీరామస్వామి, అయ్యప్పస్వామికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు. అలాగే, దీపారాధన, మీనుట్టు (చేపలకు ఆహారం వేయడం), వేడి వళిపాడు వంటి ఆలయ సంప్రదాయ కార్యక్రమాలలో కూడా ఆయన పాల్గొన్నారు.
Pawan Kalyan
దీపారాధన సేవ కోసం విరాళం కూడా అందించారు. పూజల అనంతరం, ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు ఆయనకు తీర్థం, ప్రసాదం, ఆశీర్వచనాలను అందజేశారు. శ్రీ రామస్వామిని దర్శించుకునే ముందు, సంప్రదాయం ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ అదే ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న శ్రీ కృష్ణుని ఆలయాన్ని సందర్శించారు.
Pawan kalyan
అనంతరం ఆయన మీనుట్టు సేవలో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు తిరువ నదిలోని చేపలకు ఆహారాన్ని అందిస్తారు. తిరువ నదీ తీరంలో ఉన్న ఈ ఆలయంలో చేపలకు ఆహారం వేయడం అనేది ఒక దీర్ఘకాలిక సంప్రదాయం. చేపలకు ఆహారం సమర్పించడం అంటే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఆయన మత్స్యావతారంలో ఆహారం సమర్పించడంతో సమానమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. శ్రీ రామస్వామి దర్శనం తర్వాత, అరటి కాండాలను పగలగొట్టే సంప్రదాయ ఆచారమైన వేది వళిపాదులో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు.
Pawan Kalyan
A Divine Morning at Guruvayur— AlwaysPawanKalyan (@AkasaRamanaa) September 12, 2026
Hon’ble Deputy Chief Minister Sri @PawanKalyan Garu offered prayers at the sacred Guruvayur Sri Balakrishna Temple in Thrissur, Kerala, participating in the revered Nirmalya Darshan in the early hours of the morning.
Arriving at 3:00 AM, he had the… pic.twitter.com/EKmXKg2Scg