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ఢిల్లీలో సేన ప్రస్థానం.. అధికారం కాదు.. ప్రజా సంక్షేమంపైనే దృష్టి.. పవన్ కల్యాణ్
ఢిల్లీలో సోమవారం జరిగిన సమావేశంలో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలనే లక్ష్యం లేకుండా, కేవలం జాతీయ సమగ్రత, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించే ఉద్దేశంతోనే ఈ పార్టీని స్థాపించామని పేర్కొన్నారు.
Pawan kalyan
జాతీయ సమగ్రత కోసం సేన ప్రస్థానం అనే పేరుతో నిర్వహించిన ఈ సభలో పవన్ ప్రసంగిస్తూ, పార్టీ ఆవిర్భవించి 12 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయని, ఈ ప్రయాణంలో అనేక పోరాటాలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నామని ఆయన గుర్తుచేశారు. మారుతున్న సామాజిక, రాజకీయ పరిస్థితుల మధ్య కూడా పార్టీ తన ఏడు ప్రధాన సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
స్పష్టమైన ఆచరణాత్మక విధానంతో తమ పార్టీ 21 ఎమ్మెల్యే, మూడు ఎంపీ స్థానాలను గెలుచుకుందని కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ప్రారంభంలో లక్ష మంది సభ్యులతో మొదలైన పార్టీ ప్రస్థానం నేడు 20 లక్షల మందికి పైగా సభ్యులకు చేరిందని, వివిధ ప్రాంతాల నుండి వేలాది మంది ఇంకా పార్టీలో చేరుతున్నారని ఆయన వివరించారు.
పార్టీ ప్రయోజనాల కంటే జాతీయ సమైక్యతకే అత్యంత ప్రాధాన్యత అని పవన్ పునరుద్ఘాటించారు. దేశ స్ఫూర్తిని కాపాడటం అనేది తరతరాలుగా కొనసాగాల్సిన బాధ్యత అని అన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పాటును పార్టీ ఎప్పుడూ వ్యతిరేకించలేదని, అయితే 2014లో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగిన తీరుపై మాత్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేశామని ఆయన తెలిపారు.
విభజన వ్యవహారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరును విమర్శించిన ఆయన, అది అసంతృప్తికి, అశాంతికి దారితీసిందని, ఆ పార్టీ విధానంలో ఇప్పటికీ ఎలాంటి మార్పు రాలేదని పవన్ ఆరోపించారు. ఢిల్లీకి వ్యతిరేకంగా ఘాటైన ప్రకటనలు చేస్తూ ఆచరణలో మాత్రం విఫలమయ్యే నాయకులను కూడా ఆయన తప్పుబట్టారు. సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడంలో తమకున్న శక్తిని ప్రజలు గుర్తించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ప్రజలు రమ్మంటున్నారు... రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నా : రాఘవ లారెన్స్
Nag Ashwin: మహానటి తర్వాత ప్రేక్షకులు ఓన్ చేసుకున్న సినిమా సింగ్ గీతం: నాగ్ అశ్విన్
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు లేటెస్ట్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ 'సింగ్ గీతం'. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనమై ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు విమర్శకులు అందుకొని సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గోల్డెన్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సిందికాదు : అనంత్ శ్రీరామ్
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే కామెంట్స్కు భయపడి దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పి ఉండాల్సింది కాదని ప్రముఖ సినీ గేయరచయిత అనంత్ శ్రీరామ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకుడు. ఏఆర్. రెహ్మాన్ దర్శకుడు. ఈ నెల 4వ తేదీన విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా నిలిచింది. అయితే, ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ను చూపించిన విధానంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు రావడంతో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్షమాపణ చెప్పారు. దీనిపై సినీ గేయరచయిత అనంత శ్రీరామ్ తప్పుబట్టారు.
ప్రజలు కుక్కలు అని ఎలా అంటాను? టీవీకె గురించి నేనలా అన్నాననీ: రాఘవ లారెన్స్
ప్రజలు కుక్కలుతో సమానం అని కోలీవుడ్ నటుడు రాఘవ లారెన్స్ అన్నట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరగడంపై ఆయన తన ఎక్స్ పేజీలో వివరణ ఇచ్చారు. లారెన్స్ పేర్కొంటూ... నా ఇటీవలి పత్రికా సమావేశానికి సంబంధించి నెలకొన్న ఒక అపార్థాన్ని నేను నివృత్తి చేయాలనుకుంటున్నాను. నా అభిమానులు, ప్రజలు నా తల్లితో సమానమని నేను ఎప్పుడూ చెబుతూనే ఉన్నాను. నేను ప్రజలను కుక్కలని సంబోధించానని కొందరు తప్పుడు వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం, తప్పుదోవ పట్టించేది.
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.