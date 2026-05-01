అస్సాం సీఎం భార్యపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : పవన్ ఖేరాకు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట
అస్సాం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హిమంత్ బిస్వా సతీమణి రిణికి భూయాన్ శర్మను ఉద్దేశించి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పవన్ ఖేరా చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారాన్ని రేపాయి. భూయాన్ శర్మ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు గౌహతి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అయితే, అరెస్టు నుంచి తప్పించుకునేందుకు పవన్ ఖేరా ముందస్తు బెయిల్ కోసం కింది కోర్టులను ఆశ్రయించగా అక్కడ చుక్కెదురైంది. దీంతో ఆయన సుప్రీంకోర్టు మెట్లెక్కారు. అక్కడ పవన్ ఖేరాకు భారీ ఊరట లభించింది. ఆయనకు పలు షరతులతో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
అస్సాం సీఎం సతీమణి రిణికి భూయాన్ శర్మకు పలు పాస్పోర్టులు, విదేశాల్లో ఆస్తులు ఉన్నాయంటూ పవన్ ఖేరా ఆరోపణలు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదుతో ఖేరాపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో ముందస్తు బెయిల్ కోసం పవన్ ఖేరా చేసిన అభ్యర్థనను గౌహతి హైకోర్టు తిరస్కరించింది. దీంతో ఆయన సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం గురువారం విచారణ జరిపి తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది.
తాజాగా ఆయనకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేస్తున్నట్లు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా విచారణకు సహకరించాలని, పిలిచినప్పుడు పోలీసుల ముందు హాజరుకావాలని పవన్ఖేరాను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. సాక్ష్యాలు తారుమారు చేయడం వంటి చర్యలకు పాల్పడకూడదని పేర్కొంది. కోర్టు అనుమతి లేకుండా దేశం విడిచి వెళ్లకూడదని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఇక, విచారణ సమయంలో అవసరమని భావిస్తే.. అదనపు షరతులు విధించే స్వేచ్ఛ ట్రయల్ కోర్టుకు ఉందని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం వెల్లడించింది.