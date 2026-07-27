  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Peaceful Protests Constitutionally Protected, Mere Agitation Cant Justify Lathi-Charge : CJI Surya Kant In Pleas Over Jantar Mantar Police Action
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (12:50 IST)

శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై దాడి చేస్తారా ? సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

lathi charge
Written By: ఠాగూర్
Published: Mon, 27 Jul 2026 (12:50 IST)
google-news
తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు విచక్షణా రహితంగా లాఠీచార్జ్, భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించడంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. 
 
ఆందోళనలను కారణంగా చూసి వారిపై మితిమీరిన బలప్రయోగం చేయడం సరైన చర్య కాదని పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శాంతియుత నిరసనలు, పోలీసుల చర్యలపై ఏకరూప మార్గదర్శకాలు అవసరమని సీజేఐ అభిప్రాయపడ్డారు. జులై 20న జరిగిన విద్యార్థుల ఆందోళనల వేళ పోలీసుల తీరును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
మరోవైపు ఆందోళనల్లో ఆకతాయిలు ప్రవేశించి పోలీసులపై దాడి చేయడంపై న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ జోయ్‌మాల్య బాగ్చి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనల్లో చొరబడే విద్రోహ శక్తులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులకు పూర్తి అధికారాలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఆందోళనల సమయంలో పోలీసు సిబ్బందిపైనా దాడులు జరిగాయని ఓ న్యాయవాది తెలియజేయడంతో న్యాయమూర్తి ఈ విధంగా స్పందించారు. ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణం ముఖ్యమైనదేనని అన్నారు. హింసకు తావు లేకుండా నిరసనకారులు స్వీయ క్రమశిక్షణ పాటించాలని సూచించారు. కాగా, ఈ పిటిషన్లపై విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ధర్మాసనం తెలిపింది.
 
ఆందోళనకారులపై పోలీసుల చర్యలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరపాలని.. సీసీటీవీ ఫుటేజి, బాడీ-కెమెరా రికార్డింగ్‌ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ సాక్ష్యాలను భద్రపరిచేలా చూడాలని పిటిషనర్లు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. గాయపడిన నిరసనకారులకు నష్టపరిహారం చెల్లించేలా ఆదేశాలివ్వాలని వారు అభ్యర్థించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
APJ Abdul Kalam: ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం వర్ధంతి ఏపీ సీఎం నివాళులు

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టి

Rishab Shetty :స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర నాకు ఎంతో నేర్పింది : రిషబ్ శెట్టికాంతార హీరో-దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి తాను చిన్నప్పటి నుంచే స్పైడర్-మ్యాన్‌కు వీరాభిమాని అని వెల్లడించారు. Spider-Man: Brand New Day సినిమా విడుదలకు ముందు మార్వెల్ రూపొందించిన ప్రత్యేక వీడియోలో రిషబ్ శెట్టి కనిపించారు. ఇందులో ఆయన స్పైడర్-మ్యాన్‌ను కలుసుకుని, ఆ సూపర్ హీరోపై తనకున్న అభిమానాన్ని పంచుకున్నారు.

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీ

Ram Charan surgery :డాక్టర్ రాజశేఖర్ పర్యవేక్షణలో నేడు రామ్ చరణ్ కు మణికట్టు సర్జరీయాక్షన్ సన్నివేశాలు చిత్రీకరణలో అగ్రహీరోలో గాయాలపాలుకావడం, శస్తచికిత్స చేసుకోవడం ఇటీవలే పెరిగింది. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి సంబంధించిన చికిత్స ముంబైలో చేసుకుంటే, ఇటీవలే నందమూరి బాలక్రిష్ణ తాజా సినిమా లో ఓ సీన్ లో కాలితో కొట్టే సన్నివేశంలో నరం పట్టేయడంతో చికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు రామ్ ఛరణ్ కూడా పెద్ది సినిమాలో చేసిన యాక్షన్ పార్ట్ కు చేతికి మణికట్టుకు గాయాలయ్యాయి. తాజాగా నిన్ననే మణికట్టు సర్జరీ కోసం కోయంబత్తూరుకు రామ్ చరణ్ వెళ్ళారు.

Nani: ఆయా షేర్ సాంగ్ క్రేజ్ తో రికార్డ్ స్థాయిలో బిజిసెస్ అయిన ది ప్యారడైజ్

Nani: ఆయా షేర్ సాంగ్ క్రేజ్ తో రికార్డ్ స్థాయిలో బిజిసెస్ అయిన ది ప్యారడైజ్యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘ది ప్యారడైజ్’ లిరికల్ వీడియో, 1.8 మిలియన్ల లైక్‌లతో యూట్యూబ్‌లో 200.2 మిలియన్ల వీక్షణలను దాటింది. ఈ వీడియోకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించగా, కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన లిరిక్స్ కు అడ్డుల జంగిరెడ్డి, అర్జున్ చాందీ గాత్రం అందించారు. శ్రీకాంత్ ఓడెల దర్శకత్వంలో, నాని, మోహన్ బాబు మరియు ఇతర నటులు నటించిన ఈ చిత్రం ఒక పచ్చి హింసాత్మక గాథగా నిలుస్తుందని అంచనా.

గబ్బర్ సింగ్ రమేష్ కుటుంబానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆర్థికసాయం

గబ్బర్ సింగ్ రమేష్ కుటుంబానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆర్థికసాయంబ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌తో చికిత్స పొందుతున్న నటుడు రమేష్ కుటుంబానికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి అండగా నిలిచారు. తోటి కళాకారుల కష్టసుఖాల్లో ఎప్పుడూ ముందుండే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు మరోసారి తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు. ‘గబ్బర్ సింగ్’ చిత్రంతో పాటు పలు చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించిన నటుడు రమేష్ ఇటీవల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌కు గురై అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విషయం తెలుసుకున్న చిరంజీవి వెంటనే స్పందించారు.

పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటానంటున్న అఖిల్ అక్కినేని

పౌరసత్వాన్ని వదులుకుంటానంటున్న అఖిల్ అక్కినేనిఅక్కినేని నాగార్జున - అమల దంపతుల ఏకైక కుమారుడు అఖిల్ అక్కినేని. ఇటీవలే లెనిన్ చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలుకరించారు. అయితే, ఆయన తన పౌరసత్వం గురించి కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. తాను అమెరికా పౌరుడునని, ఈ పౌరసత్వాన్ని త్వరలోనే వదులుకుని, త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి భారత పౌరుడుగా మారనున్నట్టు వెల్లడించారు. ఇటీవల తన చిత్రం 'లెనిన్' విజయవంతమైన నేపథ్యంలో, ఓ పాడ్ కాస్ట్‌లో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.