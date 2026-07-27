శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై దాడి చేస్తారా ? సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం
తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం శాంతియుతంగా ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై పోలీసులు విచక్షణా రహితంగా లాఠీచార్జ్, భాష్పవాయు గోళాలను ప్రయోగించడంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాజ్యాంగం ప్రకారం శాంతియుత నిరసనలు తెలిపే హక్కు ప్రజలకు ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆందోళనలను కారణంగా చూసి వారిపై మితిమీరిన బలప్రయోగం చేయడం సరైన చర్య కాదని పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శాంతియుత నిరసనలు, పోలీసుల చర్యలపై ఏకరూప మార్గదర్శకాలు అవసరమని సీజేఐ అభిప్రాయపడ్డారు. జులై 20న జరిగిన విద్యార్థుల ఆందోళనల వేళ పోలీసుల తీరును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మరోవైపు ఆందోళనల్లో ఆకతాయిలు ప్రవేశించి పోలీసులపై దాడి చేయడంపై న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జోయ్మాల్య బాగ్చి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనల్లో చొరబడే విద్రోహ శక్తులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులకు పూర్తి అధికారాలు ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఆందోళనల సమయంలో పోలీసు సిబ్బందిపైనా దాడులు జరిగాయని ఓ న్యాయవాది తెలియజేయడంతో న్యాయమూర్తి ఈ విధంగా స్పందించారు. ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణం ముఖ్యమైనదేనని అన్నారు. హింసకు తావు లేకుండా నిరసనకారులు స్వీయ క్రమశిక్షణ పాటించాలని సూచించారు. కాగా, ఈ పిటిషన్లపై విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు ధర్మాసనం తెలిపింది.
ఆందోళనకారులపై పోలీసుల చర్యలపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు జరపాలని.. సీసీటీవీ ఫుటేజి, బాడీ-కెమెరా రికార్డింగ్ల వంటి ఎలక్ట్రానిక్ సాక్ష్యాలను భద్రపరిచేలా చూడాలని పిటిషనర్లు న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. గాయపడిన నిరసనకారులకు నష్టపరిహారం చెల్లించేలా ఆదేశాలివ్వాలని వారు అభ్యర్థించారు.