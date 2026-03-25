పాల క్యానుల్లో పెట్రోల్ కొట్టించుకుంటున్నారు, ఇంక ఏం దొరుకుతుంది అన్నాయ్ (video)
పెట్రోలు దొరకదు అనే పుకారు దేశంలో తిరుగుతోంది. దీనితో పలు రాష్ట్రాల్లోని ప్రజానీకం ఒక్కసారిగా పెట్రోలు బంకులపై ఇంట్లో వున్న కుండలు, చట్టులు, పాల క్యానులు, నీటి డ్రమ్ములు... ఇలా చేతికి దొరికినవి దొరికినట్లు తీసుకుని పెట్రోలు కోసం వచ్చేస్తున్నారు. తమ వాహనాల్లో నింపుకుంటే సరే... ఏకంగా ఇంట్లో సామాను కూడా తీసుకొచ్చి వాటిలో పెట్రోలు కొట్టించుకుని వెళ్తున్నారు. ఇది ఎంతో ప్రమాదకరం. మండే స్వభావం కలిగిన ఇలాంటి అపాయకర పెట్రోలుని ఇంట్లో, అది కూడా ఇలాంటి పాత్రల్లో నిల్వ చేయడం చాలా ప్రమాదం.
ఇటీవలే మధ్యప్రదేశ్ ఇండోర్ నగరంలో గ్యాస్ దొరకడం లేదని ఒక ఇంట్లో ఏకంగా 8 గ్యాస్ సిలిండర్లను నిల్వ చేసారు. ఈవీ కారు షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడంతో గ్యాస్ బండలన్నీ పేలిపోయి ఇంట్లో వారంతా మృత్యువాత పడ్డారు. కనుక మండే స్వభావం కలిగిన పెట్రోలు ఉత్పత్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంట్లో పెట్టరాదు.
మరోవైపు... దేశంలో పెట్రోల్ కొరత లేదని ఆయిల్ కంపెనీలు నెత్తీనోరు కొట్టుకుని చెబుతున్నా జనం మాత్రం వినడంలేదు. అనవసరంగా పెట్రోల్ బంకులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. అవసరానికి మించి పెట్రోలు కొనుగోలు చేస్తూ లేని కొరతను సృష్టించి వారి జేబులకు వారే చిల్లు పెట్టుకుంటున్నారు. బ్లాక్ మార్కెట్లో సైతం పెట్రోలును అధిక ధరకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇలా చేయొద్దండి అని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.