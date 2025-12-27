ఇదేనా వికసిత్ భారత్ - మోడీ సభలో సమోసాల కోసం కొట్లాట (వీడియో వైరల్)
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం వికసిత్ భారత్ పేరుతో ముందుకుసాగుతోంది. అనేక రంగాల్లో భారత్ను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ముమ్మరంగా కృషి చేస్తోంది. ఇప్పటికే పలు రంగాల్లో ప్రపంచ దేశాల జాబితాలో టాప్-3లోకి వచ్చింది. అయితే, దేశీయంగా మాత్రం భారత పౌరులు ఏమాత్రం తమ బుద్ధిని మార్చుకోవడం లేదు. దీంతో ప్రపంచ దేశాల్లో నవ్వులపాలవుతున్నాం.
మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయి 101వ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని లక్నోలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం అనూహ్య ఘటనకు వేదికైంది. ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్న సమయంలోని సభకు హాజరైన కొందరు సమోసాల కోసం కొట్లాడుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
లక్నోలో వాజ్పేయి స్మారక చిహ్నాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. అదేసమయంలో సభా ప్రాంగణంలో సమోసాల పంపిణీ విషయంలో వివాదం చెలరేగింది. సమోసాలు కొందరికి అందకపోవడంతో మాటామాటా పెరిగి అది కాస్తా కొట్లాటకు దారితీసింది.
దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ దాడిలో బాధితుడు కుర్చీల వరుసలో పడిపోయాడు. ప్రధాని ప్రసంగిస్తుండగానే ఈ ఘర్షణ జరగడం గమనార్హం. ఈ ఘటనపై నెటిజన్లు తమదైనశైలిలో స్పందిస్తున్నారు. రాజకీయాల కన్నా సమోసాలే ముఖ్యం., వన్ నేషన్.. వన్ సమోసా అటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.