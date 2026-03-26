పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై భార్యను చంపుతుంటే చూస్తూనే వెళ్లిన జనం
కళ్లెదుటే దారుణాలు జరుగుతున్నా చూస్తూనే వెళ్లిపోతున్నారు జనం. నలుగురైదుగురు కలిసి ఆ దారుణాన్ని ఆపగల శక్తి వున్నప్పటికీ శక్తిహీనుల్లా మారిపోతున్నారు. మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ... వాళ్లెట్లా పోతే మనకేంటి, పొరబాటున కల్పించుకుంటే పోలీసు స్టేషనులు, కోర్టులు చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుందని అనుకుని వదిలేస్తున్నారు. గురువారం నాడు అత్యంత దారుణమైన దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన కలబురగి జిల్లాలోని అఫ్జల్పూర్ తాలూకాలోని బలుర్గి గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. 28 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్త పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై ఆమె జట్టు పట్టుకుని కత్తితో అత్యంత పాశవికంగా హత్య చేశాడు.
మృతురాలిని పొరుగు రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్రలోని బారామతికి చెందిన శైలగా గుర్తించారు. నిందితుడైన ఆమె భర్త అక్షయ్ జాదవ్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ దంపతులు దత్తాత్రేయ ఆలయ దర్శనం కోసం బారామతి నుంచి గంగాపూర్కు వచ్చారు. మరి ఇంతలో ఏమైందో కానీ నిందితుడు బలుర్గి సమీపంలో కారును ఆపి, తన భార్యను రోడ్డుపైకి లాగి కొడవలితో ఆమెపై దాడి చేశాడు.
ఘటనా స్థలంలోనే మహిళ మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. కత్తితో దాడి చేసాక నిందితుడు ఆమెపై నుంచి వాహనాన్ని నడిపినట్లు తేలింది. ఈ ఘటన గురువారం ఉదయం 11:30 గంటల ప్రాంతంలో జరుగగా పలువురు ప్రత్యక్షంగా చూసి కూడా అడ్డుకోలేకపోయారు.
ఘటనా స్థలంలో చాలా మంది ఉన్నారని, వారిలో కొందరు ఈ ఘటనను తమ మొబైల్ ఫోన్లలో రికార్డ్ చేశారు తప్ప మహిళను రక్షించేందుకు ఎలాంటి జోక్యం చేసుకోలేదు. ఆ సమయంలో నిందితుడి తల్లిదండ్రులు కూడా అదే వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్నారని కూడా తెలిసింది. అఫ్జల్పూర్ పోలీసులు వెంటనే నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. హత్యకు కారణాలు ఏమిటన్నది విచారణ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన జిల్లా వ్యాప్తంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగిస్తోంది.