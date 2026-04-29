చేజేతులా డీఎంకేకి అధికారం అప్పగించేస్తున్న TVK విజయ్, పవన్ను ఫాలో అయితే బాగుండేదేమో?!!
పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) చిత్రాలను అలవోకగా రీమేక్ చేసి హిట్లు కొట్టిన టీవీకె విజయ్ (TVK Vijay) ఎన్నికల్లో మాత్రం ఫాలో కాలేదు. గతంలో పవన్ కల్యాణ్ జనసేన పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఎలాగైతే విఫలమయ్యారో అలాగే విజయ్ కూడా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో చేసారా అని తమిళనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలను చూస్తే అర్థమవుతుంది. గత ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్ ఫాలో అయినట్లుగా విజయ్ పార్టీ టీవీకే కూడా అన్నాడీఎంకెతో జత కట్టినట్లయితే అధికార పగ్గాలు దక్కడం చాలా సుళువయ్యేదన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఇకపోతే తమిళనాడులో డీఎంకే (DMK) తిరిగి అధికారంలోకి రానున్నదని Tamiln Nadu exit pollలో తెలుస్తోంది. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు డీఎంకేకి అధికారం చేజెక్కించుకునేందుకు అవసరమైన స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం డీఎంకి పార్టీకి 125 నుంచి 145 స్థానాలు రావచ్చు. అన్నాడీఎంకేకి 65 నుంచి 80 వరకూ వస్తాయని అంచనా వేసింది.
అట్లాగే సినీ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం 18 నుంచి 24 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పేపర్ పులిగా మారిపోయారని తెలుస్తోంది. ఇంకా మాట్రైజ్ సంస్థ సర్వేలో DMK పార్టీకి 122-132 స్థానాలు వస్తాయని తేలింది. అన్నాడీఎంకేకి 87-110 స్థానాలు, విజయ్ టీవీకెకి 10 నుంచి 12 రావచ్చని అంచనా వేసింది.
తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న మొత్తం 234 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118. ఇక్కడ నటడు విజయ్ అధికార డీఎంకేకి గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ అవి ఓట్ల రూపంలో రాబట్టడంలో విఫలమైనట్లు సర్వే ఫలితాలను బట్టి అర్థమవుతోంది. ఐతే మే 4న వచ్చే ప్రజాతీర్పు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలకు భిన్నంగా వుంటుందా లేదంటే అవే వస్తాయా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే. ఎందుకంటే తమిళనాడులో డిఎంకె (DMK), అన్నాడిఎంకె(AIADMK)లతో పాటు నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం(TVK)పోటీలో ఉండటంతో ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.