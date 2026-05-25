petrol prices, లీటరు పెట్రోలు ధర విజయవాడలో రూ. 117, హైదరాబాదులో రూ. 115
మధ్యప్రాచ్య దేశాలలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా ప్రపంచంలో చమురు ధరలు రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయి. ఇంధన ధరలు పెరుగుతుండటంతో ఆసియా దేశాలలో పరిస్థితి రోజురోజుకీ ఆర్థికంగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇదిలావుంటే మన దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు వరుసగా పెరుగుతూ పోతున్నాయి.
ప్రస్తుతం పెట్రోలు ధరలను లీటరు పైన రూ. 2.84 పైసలు, డీజిల్ పైన రూ. 2.86 పైసలు చొప్పున పెంచారు. ఇలా ఇప్పటికే మూడుసార్లు పెంచడం జరిగింది. పెరిగిన ధరల ప్రకారం ఢిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ. 102.12 పైసలు, ముంబైలో రూ. 111.21 పైసలు, చెన్నైలో రూ. 107.77 పైసలుగా వుంది.
విజయవాడలో లీటర్ పెట్రోలు ధర రూ. 117.19 పైసలు, గుంటూరులో రూ. 117.59 పైసలు, హైదరాబాదులో లీటర్ పెట్రోలు ధర రూ. 115.58 పైసలుగా వున్నాయి.
