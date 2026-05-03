కేరళం చీఫ్ మినిస్టర్ అనే డిజిగ్నేషన్ తొలగించిన పినరయి విజయన్, ఓడిపోతానని తెలిసిపోయిందా?
కేరళం ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో మార్పులు చేసారు. మరో 12 గంటల్లో కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు విడుదల కానున్న నేపధ్యంలో ఆయన పేజీలో కేరళం సీఎం అనే డిజిగ్నేషన్ తీసేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు అని రాసుకున్నారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు... ప్రజల నాడిని కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ పసిగట్టునట్లున్నారంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
కేరళం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4న.. అంటే రేపే వెల్లడి కానున్నాయి. దాదాపు 10 ఏళ్ల తర్వాత UDF తిరిగి అధికారాన్ని దక్కించుకోవచ్చని అంచనా. అనేక సర్వేలు వీరికి 72 నుండి 85 సీట్లు రావచ్చని చెబుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ నేతృత్వంలోని LDF గట్టి పోటీ ఇస్తున్నప్పటికీ, గతంతో పోలిస్తే సీట్లు తగ్గే అవకాశం ఉందని, వీరికి 55 నుండి 65 సీట్లు రావచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. బీజేపీ నేతృత్వంలోని NDA ఈసారి తన ఉనికిని చాటుకోవాలని చూస్తోంది. వీరికి 0 నుండి 3 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని సర్వేలు పేర్కొంటున్నాయి. ప్రజా తీర్పు ఏంటన్నది రేపు తేలిపోనుంది.