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  4. PK deals a shock to the BJP; Prashant Kishor shatters a three-decade-old stronghold
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (21:00 IST)

భాజపాకి షాకిచ్చిన PK, 3 దశాబ్దాల కోటను బద్ధలు కొట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్

prashanth kishore
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (21:00 IST)
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బీహార్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్థానం బాంకీపూర్ ఉపఎన్నికల్లో ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తన సమీప భాజపా ప్రత్యర్థిపైన 18 వేలకు పైగా భారీ ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. భాజపా ఓటమికి అంతర్గత కుమ్ములాటలే కారణమని చెబుతున్నారు. మూడు దశాబ్దాలుగా భాజపాకు కంచుకోటగా నిలుస్తూ వస్తున్న ఈ స్థానంలో భాజపా ఓటమి పాలవడం ఆ పార్టీకి చెందిన కార్యకర్తలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు.
 
ఇదిలావుంటే ఈ ఓటమికి నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పైన జన్ జి చేసిన ఉద్యమం కూడా ఓ కారణం అంటూ వాదనలు వినబడుతున్నాయి. గత ఏడాది జరిగిన ఎన్నికల్లో భాజపా అభ్యర్థి నితిన్ నవీన్ 50 వేల భారీ ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలిచారు. ఐతే ఆయన రాజ్యసభకు వెళ్లడంతో ఈ స్థానం ఖాళీ అయ్యింది. ఇక్కడ నుంచి పీకే.. ప్రశాంత్ కిషోర్ పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. దీనితో పాటు దేశంలో మరో రెండుచోట్ల ఉపఎన్నికలు జరిగాయి.
 
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఉపఎన్నిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. గుజరాత్‌లో  భాజపా విజయం సాధించింది. మొత్తమ్మీద ఉపఎన్నికల్లో జరిగిన 3 చోట్లలో భాజపా 2 స్థానాలను చేజార్చుకుంది. వీటికి గల కారణాలు ఏమిటన్నది విశ్లేషిస్తున్నారు.
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ఐవీఆర్
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