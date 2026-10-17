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  4. Plan For Heat: India 2027 Summer Could Start In February As Report Flags Massive El Niño Impact
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (18:31 IST)

India 2027 Summer: 2027 ఫిబ్రవరిలోనే మండిపోనున్న ఎండలు

Summer
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (18:31 IST)
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భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైకి నిలయమైన మహారాష్ట్ర, రాష్ట్రంలో 75శాతం ప్రాంతంలో కరువును ప్రకటించింది. ఇది రాబోయే నెలల్లో వరి, గోధుమ, పత్తి, చక్కెర, జలవిద్యుత్ ఉత్పత్తిపై ఆందోళనలను మరింత పెంచుతోందని  పేర్కొంది. 
 
నేలలో తేమ తగ్గడం, భూగర్భ జలమట్టాలు అడుగంటిపోవడం, జలాశయాలలో నీటి కొరత వంటివి రాబోయే రబీ పంటకోతను, ఆ తర్వాత వచ్చే వేసవి పంటలను ప్రమాదంలో పడేస్తాయని నివేదిక హెచ్చరించింది.
 
సగటు కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న సీజన్‌లో కూడా, కురిసిన వర్షంలో అధిక భాగం భారీ వర్షాల రూపంలోనే పడిందని కూడా అది సూచించింది. రుతుపవన వ్యవస్థల ప్రవర్తన గణనీయంగా మారిందని, ఇది వర్షపాత సరళిని మారుస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది. 
 
భారతదేశానికి రుతుపవనాల ద్వారా వర్షాలు కురిపించే రెండు ప్రధాన ప్రాంతాలైన తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశం, దక్షిణ ద్వీపకల్పం ఈ సంవత్సరం గణనీయమైన వర్షపాత లోటును నమోదు చేసి ఘోరంగా విఫలమయ్యాయి.
విభిన్న భౌగోళిక స్వరూపాలు గల తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశ ప్రాంతాలు రుతుపవన కాలంలో తమ పేలవమైన పనితీరును కొనసాగించి, మొత్తం మీద 25.6శాతం వర్షపాత లోటును నమోదు చేశాయి.
 
తూర్పు, ఈశాన్య భారతదేశ ప్రాంతంలో జూన్ 1 నుండి సెప్టెంబర్ 30 వరకు సాధారణంగా కురవాల్సిన 1,367.3 మి.మీ. వర్షపాతానికి బదులుగా 1,017.1 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది 1901 తర్వాత అత్యంత కనిష్టం. గతంలో అత్యల్ప వర్షపాతం 2013లో 1,065.7 మి.మీ.గా నమోదైంది. 
 
గత దశాబ్దంలో పది సంవత్సరాలలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఈ ప్రాంతంలో ప్రతికూల వర్షపాతం నమోదైంది. పశ్చిమ తీరం తర్వాత, రుతుపవన వర్షపాతానికి ఈశాన్య భారతదేశం రెండవ అతిపెద్ద సహకారి. 
 
జూన్ 1 నుండి సెప్టెంబర్ 30 వరకు దక్షిణ ద్వీపకల్పంలో సాధారణ వర్షపాతం 716 మి.మీ.కు బదులుగా 542 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైందని, ఇది 1901 తర్వాత నమోదైన నాల్గవ అత్యల్ప వర్షపాతం అని నివేదిక పేర్కొంది. 
 
గతంలో అత్యల్ప వర్షపాతం 1918లో 435.8 మి.మీ.గా నమోదైంది. రాష్ట్రాలలో అత్యధికంగా కర్ణాటకలో 30% వర్షపాత లోటు నమోదైందని, ఆ తర్వాత కేరళలో 28%, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 25%, తమిళనాడులో 20% లోటు ఉందని నివేదిక తెలిపింది.
 
వ్యవసాయ ప్రభావం
2025-26లోని ఇదే కాలంతో పోలిస్తే, అక్టోబర్ 5, 2026 నాటికి ఖరీఫ్ పంటల నికర సాగు విస్తీర్ణంలో వరి, చెరకు, పత్తి సాగు తగ్గగా, పప్పుధాన్యాలు, నూనె గింజల సాగు పెరిగింది.
 
ఇలాంటి ధోరణులు, వర్షపాత లోటును అధిగమించడానికి రైతులు పప్పుధాన్యాల వంటి తక్కువ నీటి వినియోగం గల పంటల వైపు మళ్లుతున్నారని సూచిస్తున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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