  4. Please, those who criticize me, keep on criticizing; do not stop, Tamil Nadu CM Vijay
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (17:56 IST)

దయచేసి నన్ను విమర్శించేవాళ్లు విమర్శిస్తూనే వుండండి, ఆపొద్దు: తమిళనాడు సీఎం విజయ్

Vijay Last Dance
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సీఎం అయిన తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రజలనుద్దేశించి మాట్లాడారు. ఆయన మాటల్లోనే... నన్ను ఎంజీఆర్ గారితో పోల్చవద్దు. ఎంజీఆర్ ఎంజీఆరే. అలాగే విజయ్ విజయే. తమిళనాడుకి ముఖ్యమంత్రులు అయినవారిలో ఎంజీఆర్... అలా పరంపరగా నేను కూడా వుండటం ఆనందంగా వుంది. టీవీకె పార్టీకీ విజయం ఇచ్చారు. ఇంకాస్త ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా బాగుండేది. ఫర్వాలేదు భవిష్యత్తులో ఆ బలం కూడా ఇస్తారన్న విశ్వాసం వుంది.
 
ఓ స్థానానికి వెళ్లినవారిని చూసి కొంతమంది ప్రత్యేకించి విమర్శిస్తూనే వుంటారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా విమర్శిస్తున్నారు. వాళ్లందరినీ నేను కోరేది ఒక్కటే. మీరలా విమర్శిస్తూనే వుండండి. దయచేసి విమర్శించడం ఆపొద్దు. మీరే నాకు బలం. మీ ద్వారానే నేను ప్రజలకు ఇంకా ఇంకా మంచి చేస్తూ పోతుంటాను.
 
ఈమధ్య నేను వేసుకుంటున్న డ్రెస్ గురించి కొందరు మాట్లాడుతున్నారు. నేను మనిషిలో వుండే బ్లాక్ అండ్ వైట్ రంగులను మాత్రమే ధరిస్తున్నాను. అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కాగా విజయ్ పాలనపై కొందరు ఇప్పటికే పెదవి విరుస్తున్నారు. మంత్రులు తాము చేసే పనులను రీల్స్ చేస్తున్నారంటూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు.
తన రాబోయే తెలుగు చిత్రం పెద్ది విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా 29 ఏళ్ల జాన్వీ కపూర్ న్యూఢిల్లీ లోని IANSతో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు. సినిమాలో నటించడం ప్రేక్షకులను మెప్పిండం కోసం చేసే సేవ అని విశ్లేషించారు. సినిమా నిర్మాణం అనేది అంతిమంగా ప్రేక్షకులకు చేసే ఒక సేవ అని అభిప్రాయపడ్డారు.

మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న నూతన చిత్రం ఇరుముడి. అయ్యప్పమాలలో పలికే ఇరుముడి కథలో ట్విస్ట్ వుంటుందని దర్శకుడు శివ నిర్వాణ తెలియజేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ని జూన్ 3న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఓ క్లాస్ పోస్టర్ తో కన్ఫర్మ్ చేశారు.

గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్‌లోని నటరాజ్‌ థియేటర్‌ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.

లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'సింగ్ గీతం' మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన 'ఏమైంది' పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్నిఅందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.

డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన‌ హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'పోలీస్ కంప్లైంట్' మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్‌తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.