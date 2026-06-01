Annamalai: బీజేపీకి బైబై చెప్పనున్న అన్నామలై
తమిళనాడుకు చెందిన ఆ కాషాయ పార్టీ నాయకుడు కె. అన్నామలై సోమవారం నాడు తన వైఖరిని రెండు రోజుల్లో స్పష్టం చేస్తానని తెలిపారు. తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించవచ్చని వస్తున్న ఊహాగానాల గురించి విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఢిల్లీకి బయలుదేరే ముందు విమానాశ్రయంలో అన్నామలై మాట్లాడుతూ, రెండు రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన సమాధానాలు ఇస్తానని, తన వైఖరిని స్పష్టం చేస్తానని చెప్పారు.
బీజేపీలో ఆయన అసంతృప్తితో ఉన్నారని, బహుశా ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించవచ్చని ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్న నేపథ్యంలో, తన తదుపరి రాజకీయ అడుగుపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న తరుణంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత వెంటనే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఈ ఎన్నికలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక చారిత్రక మలుపుగా నిలిచాయి. ఎందుకంటే టీవీకే తన తొలి ఎన్నికలోనే 108 స్థానాలను గెలుచుకుని, దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కూటముల ఆధిపత్యాన్ని అంతం చేసింది.
