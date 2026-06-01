Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 1 June 2026 (12:40 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్ మామిడి వారసత్వాన్ని కొనియాడిన ప్రధాని మోదీ

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మన్ కీ బాత్ 134వ ఎపిసోడ్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గొప్ప మామిడి వారసత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రసిద్ధ మామిడి రకాలు, భారతదేశ వ్యవసాయ గుర్తింపు, ప్రపంచ ఖ్యాతికి వాటి సహకారాన్ని ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు. వేసవి కాలం, భారతదేశ సాంప్రదాయ ఆహార సంస్కృతి గురించి మాట్లాడుతూ, ఇళ్లలో మామిడి పండ్లకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని ప్రధాని అన్నారు. 
 
వివిధ ప్రాంతాలలో పండించే మామిడి పండ్లలోని అద్భుతమైన వైవిధ్యాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన ప్రసిద్ధ సువర్ణరేఖ, బంగనపల్లి రకాలతో పాటు, దక్షిణ భారతదేశం అంతటా పండించే తోతాపురి, నీలం, మాల్గోవా రకాలను ఉదహరించారు. భారతదేశ మామిడి వారసత్వానికి ప్రతి ప్రాంతం ఒక ప్రత్యేకమైన రుచిని జోడించిందని మోదీ పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రాంతం మారేకొద్దీ, మామిడి పండు రూపం, రంగు, రుచి కూడా మారుతాయని ప్రధాని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పండు దేశ సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ వైవిధ్యానికి ప్రతీక అని ఆయన అభివర్ణించారు.
 
ఆయన ప్రస్తావించిన రకాలలో, సువర్ణరేఖ రకం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో, ముఖ్యంగా ఉత్తర ఆంధ్రలోని తీర జిల్లాలలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. 
 
సాధారణంగా సుందరి, చిన్న సువర్ణరేఖ లేదా లాల్ సుందరి అని పిలువబడే ఈ మామిడికి, బంగారు గీత అని అర్థం వచ్చే సంస్కృత పదం నుండి ఆ పేరు వచ్చింది. 
 
ఈ మామిడిని దాని బంగారు-పసుపు రంగు చర్మం ద్వారా సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కాడ దగ్గర దానిపై ఒక ప్రత్యేకమైన ఎరుపు రంగు ఛాయ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది రాష్ట్రంలో పండించే మామిడి పండ్లలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన వాటిలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. 
 
ప్రకాశవంతమైన పసుపు రంగు, రసవంతమైన, ఎక్కువగా పీచులేని గుజ్జుకు ప్రసిద్ధి చెందిన సువర్ణరేఖ, దాని తీపి, గొప్ప సువాసన, బలమైన మార్కెట్ డిమాండ్ కారణంగా ఎంతో విలువైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకు లభించే ఈ తొలికాలపు రకాన్ని, రాష్ట్ర ఉద్యానవన అధికారులు ఒక ముఖ్యమైన ఎగుమతి ఆధారిత రకంగా కూడా పరిగణిస్తున్నారు.
 
వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తున్నందుకు, భారతీయ ఉత్పత్తుల ప్రపంచవ్యాప్త విస్తరణకు కృషి చేస్తున్నందుకు ప్రధాని మామిడి రైతులను ప్రశంసించారు. 
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్‌లోని నటరాజ్‌ థియేటర్‌ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.

లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'సింగ్ గీతం' మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన 'ఏమైంది' పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.

డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన‌ హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'పోలీస్ కంప్లైంట్' మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్‌తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.

పెద్ది' కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్‌తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.

ప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్‌బండ్‌లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..