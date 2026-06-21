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అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం.. రెడ్ రోడ్లో మోదీ యోగాసనాలు (video)
కోల్కతాలోని 'రెడ్ రోడ్' వేదికగా ఆదివారం జరిగిన 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ కార్యక్రమాలకు ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వం వహించారు. అక్కడ వేలాది మంది ప్రజలు ఆయనతో కలిసి ఉదయపు యోగాభ్యాసంలో పాల్గొన్నారు. ఒకవైపు భారత సైన్యం ఈస్టర్న్ కమాండ్ ప్రధాన కార్యాలయం, మరోవైపు విశాలమైన మైదాన్ ప్రదేశంలో, 'కామన్ యోగా ప్రోటోకాల్' కార్యక్రమంలో భాగంగా మోదీ వేలాది మంది యోగా సాధకులతో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు.
Modi
ఈ సంవత్సరం ఇతివృత్తం "ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యం కోసం యోగా". ఇది శారీరక ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సు, భావోద్వేగ స్థితిస్థాపకత మరియు చురుకైన వృద్ధాప్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో యోగా పాత్రను హైలైట్ చేస్తుంది. ఆరోగ్యం, సామరస్యం, సామూహిక శ్రేయస్సు కోసం యోగాను ఒక ప్రపంచ ఉద్యమంగా పునరుద్ఘాటిస్తూ, 210కి పైగా భారతీయ మిషన్లు, పోస్టుల భాగస్వామ్యంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 2,500 ప్రదేశాలలో యోగా దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించాలని ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు ఒక అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
జూన్ 21ని యోగా దినోత్సవంగా పాటించాలన్న భారతదేశ ప్రతిపాదనను ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ ఆమోదించిన తర్వాత, 2015లో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, మోదీ న్యూఢిల్లీ, చండీగఢ్, లక్నో, మైసూరు, న్యూయార్క్, శ్రీనగర్ , విశాఖపట్నంతో సహా వివిధ ప్రదేశాల నుండి వేడుకలకు నాయకత్వం వహించారని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
The OG yoga trainer himself on the ground, making sure everyone's doing the asanas right ???? pic.twitter.com/BgWXjy3b1j— BALA (@erbmjha) June 21, 2026
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
నటి సమంత త్వరలో తల్లి కాబోతుందనే వార్త హల్ చల్ చేస్తుంది. ఈ నెల 19వ తేదీన మా ఇంటి బంగారం సినిమా సక్సెస్ మీట్లో ఆమె పాల్గొన్న వీడియో చూస్తే బేబీ బంప్ కనిపించింది. సమంత తెల్లటి రౌండ్-నెక్ టీ-షర్ట్ ధరించి, కేక్ కట్ చేస్తూ ఉల్లాసంగా కనిపించింది. ఈ సందర్భంగా తెల్లటి టీ షర్టులో సమంత బేబీ బంప్తో కనిపిస్తున్న వీడియోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
Klin Kaara: క్లిన్ కారాతో హ్యాపీగా కనిపించిన ఉపాసన, రామ్ చరణ్
స్టార్ హీరో రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ తొలి కుమార్తెన క్లిన్ కారాను అందరికీ పరిచయం చేశారు. 2023, జూన్ 20న జన్మించిన క్లిన్ కారాను, ఆమె తల్లిదండ్రులు ప్రజల దృష్టి నుండి దూరంగా ఉంచుతుండటంతో, కేవలం వెనుక వైపు నుండి, శాంటా స్వెటర్లు ధరించిన కుటుంబ ఫోటోలలో, లేదా బెలూన్ల చాటున మాత్రమే కనిపించారు. నిర్మాత శివ చెర్రీ ఒక జాతర మైదానంలో రామ్ క్లారాను ఎత్తుకున్న ఫోటోతో వేడుకలను ప్రారంభించగా, ఉపాసన తల్లి ఆమె పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఒక చిన్నారి ఫోటోను పంచుకున్నారు. దీంతో క్లిన్ కారాను సోషల్ మీడియా ద్వారా ఉపాసన, చెర్రీ రిలీవ్ చేశారు. మరోఫోటోలో క్లిన్ కారా తల్లిదండ్రుల చేతిలో నవ్వుతూ కనిపించింది.
Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
డిసెంబర్ 2024 నాటి సంధ్యా థియేటర్ తొక్కిసలాట కేసులో ముంబై నుంచి వర్చువల్గా హాజరు కావాలన్న నటుడు అల్లు అర్జున్ అభ్యర్థనను తిరస్కరిస్తూ, జూన్ 22న జరిగే మొదటి విచారణకు ఆయన తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలని హైదరాబాద్లోని నాంపల్లి కోర్టు ఆదేశించింది. 'పుష్ప 2' ప్రీమియర్ సందర్భంగా భారీ జనసమూహం సృష్టించిన గందరగోళం కారణంగా ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది.
Vishal : మకుటం నుంచి విశాల్ పాడిన రైజ్ ఆఫ్ లింగా పాట
హీరో విశాల్ ‘మకుటం’ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. రవి అరుసు కథను అందించారు. విశాల్ 35వ ప్రాజెక్ట్గా సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద ఆర్ బి చౌదరి 99వ చిత్రంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో అంజలి, దుషార విజయన్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ‘మకుటం’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి.