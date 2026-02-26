ఇన్స్టాలో సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పిన ప్రధాని మోడీ... ఏంటది?
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరో రికార్డు నెలకొల్పారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆయన ఈ సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించాయి. ఇన్స్టాలో ఆయన ఫాలోవర్ల సంఖ్య పది కోట్ల మైలురాయిని దాటిపోయింది. దీంతో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన ప్రపంచ నేతగా ఆయన చరిత్రకెక్కారు. 2014లో ఇన్స్టాలో చేరిన ఆయన... గత దశాబ్ద కాలంలో ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించడం గమనార్హం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర దేశాధినేతలతో పోలిస్తే ప్రధాని మోడీ ఫాలోవర్ల సంఖ్య అత్యధికంగా ఉంది. రెండో స్థానంలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (43.2 మిలియన్లు) కంటే మోడీకి రెట్టింపునకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. అంతేకాకుండా, తర్వాతి ఐదుగురు ప్రపంచ నేతల ఫాలోవర్ల సంఖ్యను కలిపినా కూడా మోడీ సంఖ్యను అందుకోలేకపోవడం గమనార్హం. ఈ జాబితాలో ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో (15 మిలియన్లు), బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లూలా (14.4 మిలియన్లు) తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నారు.
దేశీయంగా కూడా ఇతర రాజకీయ నాయకుల కంటే మోడీ చాలా ముందంజలో ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సుమారు 16.1 మిలియన్ల ఫాలోవర్లతో రెండో స్థానంలో ఉండగా, కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ 12.6 మిలియన్లతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలోనూ మోడీకి భారీ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో ఆయనకు 106.2 మిలియన్ల మంది, ఫేస్బుక్లో 54 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.
సోషల్ మీడియాలోనే కాకుండా, ప్రపంచ నేతల ఆమోద రేటింగుల్లోనూ మోడీ అగ్రస్థానంలో నిలుస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ఆరంభంలో అమెరికాకు చెందిన మార్నింగ్ కన్సల్ట్ సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో మోడీ 67 శాతం అప్రూవల్ రేటింగుతో మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. ఇదే సర్వేలో ట్రంప్ 40 శాతం రేటింగ్తో 11వ స్థానంలో ఉన్నారు.