దేశంలో పట్టాలెక్కిన తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్
దేశంలో తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు పట్టాలెక్కింది. ప్రస్తుతం వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ సందర్భంగా ఈ రైలుకు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ తొలి స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు... హౌరా - గౌహతి ప్రాంతాల మధ్య నడువనుంది. హౌరా నుంచి గౌహతికి కేవలం 14 గంటల్లో చేరుకోనుంది. ఈ రైలులో విమాన స్థాయిలో సౌకర్యాలు, కవచ్ భద్రత వ్యవస్థ, స్థానిక ఆహారం అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఆదివారం నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.
ప్రస్తుతం హౌరా - గౌహతి మార్గంలో అత్యంత వేగంగా సరైఘాట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నడుస్తోంది. ఈ రైలు కంటే వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు సుమారు 3 గంటల తక్కువ సమయంలోనే గమ్యానికి చేరుకుంటుంది. హౌరా నుంచి గౌహతి మధ్య ఉన్న 958 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కేవలం 14 గంటల్లో చేరుకోనుంది. ఇందుకోసం ఈ రైలును గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడుపనున్నారు.
ఈ రైలు ఒక్క గురువారం మినహా మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో హౌరా నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8.20 గంటలకు గౌహతికి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో గౌహతి కామాఖ్య స్టేషనులో సాయంత్రం 6.15 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 8.15 గంటలకు హౌరాకు వచ్చి చేరుతుంది. హౌరా నుంచి గురువారం, గౌహతి నుంచి బుధవారం మినహా మిగిలిన అన్ని రోజుల్లో ఈ రైలు సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ రైలులో మొత్తం 16 కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిలో 11 ఏసీ 3 టైర్, 4 ఏసీ 2 టైర్, 1 ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్లు ఉంటాయి. ఈ రైలులో ఒకేసారి 823 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించవచ్చు. అయితే, ఈ రైలు ప్రయాణ చార్జీలు విమాన టిక్కెట్ ధరలతో పోటీపడేలా ఉన్నాయి. థర్డ్ ఏసీ టిక్కెట్ ధర రూ.2300 కాగా, సెకండ్ ఏసీ టిక్కెట్ ధర రూ.3 వేలు, ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ టిక్కెట్ ధర రూ.3640గా నిర్ణయించారు. ఈ ప్రయాణ చార్జీకి అదనంగా 5 శాతం జీఎస్టీ వర్తిస్తుంది.