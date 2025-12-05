PM Modi Gifts to Putin: పుతిన్కు భగవద్గీతను బహూకరించిన ప్రధాని మోదీ
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ గురువారం న్యూఢిల్లీకి చేరుకున్న సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆయనకు రష్యన్ భాషలో గీత ప్రతిని బహుకరించారు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో, గీత బోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తాయని నరేంద్ర మోదీ హైలైట్ చేశారు.
ఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రష్యా అధ్యక్షుడిని మోదీ స్వయంగా ఆహ్వానించి, ఆయన అధికారిక నివాసంలో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం పుతిన్కు రష్యన్ భాషలో అనువదించిన పవిత్ర గ్రంథం భగవద్గీతను మోదీ బహూకరించారు. అనంతరం, ఇరువురు నేతలు ఒకే కారులో ప్రధాని అధికారిక నివాసం 7, లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్కు వెళ్లారు. అక్కడ పుతిన్ గౌరవార్థం మోదీ ప్రత్యేక విందు ఏర్పాటు చేశారు.
మరోవైపు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశం-రష్యా సహకారం ఏ దేశానికి వ్యతిరేకంగా లేదని, రెండు దేశాల జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడటమే దీని లక్ష్యం అని అన్నారు.
రష్యాతో భారతదేశం ఇంధన సంబంధాల సందర్భంలో, మాస్కోతో న్యూఢిల్లీకి ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాల దృష్ట్యా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో న్యూఢిల్లీ పాత్ర పెరుగుతున్నందుకు కొంతమంది రాజకీయ కారణాల వల్ల భారతదేశం ప్రభావాన్ని నిరోధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయని పుతిన్ అన్నారు.
మాస్కోపై పాశ్చాత్య ఆంక్షలను ప్రస్తావిస్తూ, న్యూఢిల్లీతో తన దేశ ఇంధన సహకారం పెద్దగా ప్రభావితం కాలేదని పుతిన్ అన్నారు. రష్యా నుండి భారతదేశం ముడి చమురును కొనుగోలు చేయడంపై వాషింగ్టన్ అభ్యంతరాన్ని తిరస్కరిస్తూ, రష్యా ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేసే హక్కు అమెరికాకు ఉంటే, భారతదేశానికి అదే ప్రత్యేక హక్కు ఎందుకు ఉండకూడదని పుతిన్ అన్నారు.
అనేక దశాబ్దాల క్రితం భారతదేశం ఎలా వ్యవహరించిందో పుతిన్ గుర్తు చేశారు. ప్రధాన మంత్రి మోదీ ఒత్తిడికి సులభంగా లొంగిపోయే వ్యక్తి కాదని, భారత ప్రజలు తమ నాయకుడిని చూసి గర్వపడాలని పుతిన్ అన్నారు.