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  4. PM Modi has decided to prostrate before Trump : Rahul Gandhi’s UPI tax jibe
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (19:25 IST)

యూపీఐ చార్జీలు కాదు.. యూపీఐ ట్యాక్స్ : రాహుల్ గాంధీ

rahul gandhi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (19:25 IST)
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యూపీఐ చార్జీలపై ఎండీఆర్ విధింపుపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా స్పందించారు. అవి యూపీఐ చార్జీలు కావని యూపీఐ ట్యాక్స్‌లు అని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఆయన బుధవారం ఒక వీడియో సందేశాన్ని విడుదల చేశారు. ఇందులో తన నాన్నమ్మ, మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గాంధీ గురించి ప్రస్తావించారు. 
 
మీరు ఏ పక్షంపైపు మొగ్గు చూపుతారని ఒకసారి ఇందిరా గాంధీకి ప్రశ్న ఎదురైంది. నేను ఎటువైపు మొగ్గు చూపను.. నిటారుగా ఉంటానని ఆమె సూటిగా బదులిచ్చారు. కానీ, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీజీ భిన్నమైన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఆయన ఏ పక్షం వైపు వెళ్లకుండా, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ముందు తలవంచుతారు. ప్రతి భారతీయుడుపై యూపీఐ ట్యాక్స్ విధించి, ఆ డబ్బును అమెరికాకు ఇస్తున్నారు. ప్రధాని మోడీజీ అమెరికా ముందు తలవంచడం ఆపండి. ధైర్యం తెచ్చుకుని నిటారుగా నిల్చోండి. యూపీఐ ట్యాక్స్‌ను వెనక్కి తీసుకోండి' అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. 
 
ఇక ఎన్నికల పోలింగ్ సమయంలో ఈవీఎంలలో ఉపయోగించ నోటా గుర్తుకు కూడా ప్రధాని మోడీ కొత్త అర్థం చెప్పారని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. నోటా అంటే నరేంద్రాస్ ఆన్‌గోయింగ్ ట్రంప్ అప్పీస్‌మెంట్ అని పేర్కొంది. ఈ దేశ వ్యతిరేక నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకుని, మునుపటిలానే యూపీఐ లావాదేవీలపై చార్జీలు లేకుండా చూడాలని డిమాండ్ చేసింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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