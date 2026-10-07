ప్రభుత్వ అధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి.. వినాయకునికి ప్రధాని పూజలు (video)
ప్రభుత్వ అధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ బుధవారం నాడు వినాయక ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దేశానికి అత్యంత అంకితభావంతో సేవ చేస్తానని మరోసారి ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అక్టోబర్ 7, 2001 నుండి మోదీ నిరంతరాయంగా ప్రభుత్వ అధినేతగా సేవలందిస్తున్నారు. మొదట గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మూడు పర్యాయాలు, ఆ తర్వాత మూడు సార్లు లోక్సభ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి భారతదేశ ప్రధాన మంత్రిగా ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు.
PM Modi
"ఈ రోజు న్యూఢిల్లీలోని శ్రీ వినాయక ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించి ప్రార్థనలు చేశాను. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నా కుటుంబ సభ్యులందరి సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం కోసం శ్రీ గణేశుడిని ప్రార్థించాను," అని మోదీ ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
విఘ్నహర్త (అడ్డంకులను తొలగించే గణేశుడు) అనుగ్రహం అందరికీ లభించాలని, దేశం అభివృద్ధి పథంలో నిరంతరం పురోగమించాలని తాను ప్రార్థించినట్లు ప్రధాని తెలిపారు. న్యూఢిల్లీలోని సరోజినీ నగర్ శ్రీ వినాయక ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా, ప్రభుత్వ అధినేతగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దేశానికి అత్యంత అంకితభావంతో సేవ చేస్తానని ప్రధాని తన సంకల్పాన్ని పునరుద్ధరించుకున్నారని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) October 7, 2026