108 అశ్వాలు ఎస్కార్ట్ ... సోమనాథ్ ఆలయంలో ప్రధాని మోడీ పూజలు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆదివారం గుజరాత్ రాష్ట్రం సోమనాథ్లోని మహాదేవుడి ఆలయాన్ని సందర్శించుకుని, ఈ సందర్బంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మొత్తం మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఆయన గుజరాత్కు చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా, ఆదివారం ఉదయం శౌర్యయాత్రలో పాల్గొన్నారు. సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ పర్వ్లో భాగంగా ఈ యాత్రను నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి.
విదేశీ దురాక్రమణదారుల నుంచి సోమనాథ్ ఆలయాన్ని రక్షించేక్రమంలో తమ ప్రాణాలు అర్పించిన యోధులకు గుర్తుగా ఈ శౌర్యయాత్ర నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, ప్రధాని మోడీ ఆ యోధులకు నివాళులు అర్పించారు. ఈ యాత్రకు భారీ సంఖ్యలో హాజరైన ప్రజలు.. మోడీ, మోడీ అని నినాదాలు చేస్తూ ప్రధానికి ఘన స్వాగతం పలికారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రధానికి ఎస్కార్టుగా ఉంచిన 108 అశ్వాలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. వాటిని ఈ యాత్ర కోసం ప్రత్యేకంగా తీసుకువచ్చారు. ఆలయం వైపు వెళ్తున్న ప్రధానికి అవి ఎస్కార్ట్గా మారినట్లు ఆ సన్నివేశం తలపించింది. అనంతరం మోడీ సోమ్నాథ్ ఆలయానికి చేరుకొని, ప్రత్యేక పూజలు చేసి, మహాదేవుడుని దర్శనం చేసుకున్నారు.