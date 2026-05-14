  PM Modi's Call for Austerity: Maharashtra CM Arrives at Vidhan Bhavan on a Motorcycle
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (16:02 IST)

ప్రధాని ఇంధన పొదుపు పిలుపు: విధాన్ భవన్‌కి మోటాల్ సైకిల్ పైన వచ్చిన మహారాష్ట్ర సీఎం, వీడియో

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి పొదుపు చర్యలను చేపట్టాలని దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే ఆయన కాన్వాయ్ లోని కార్ల సంఖ్యను తగ్గించారు. కేవలం 2 కార్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇదే బాటలో ఆయా రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు పయనిస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ ద్విచక్రవాహనంపై విధాన సభకు వచ్చారు. అలాగే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు 4 కార్లను మాత్రమే వాడుతున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సైతం తన కాన్వాయ్ లోని కార్ల సంఖ్యను కుదించాలని అధికారులకు సూచించారు.
 
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల పొదుపు మంత్రం వల్లించారు. మే 10న హైదరాబాద్‌లో, మే 11న గుజరాత్‌లో జరిగిన బహిరంగ సభల్లో ఆయన ఈ మేరకు పిలుపునిచ్చారు. అసలు ప్రధాని ఏమన్నారు, దీనివల్ల ఏం జరగబోతోంది అనే వివరాలను పరిశీలిద్దాము.
 
ఇంధన పొదుపు: పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని ప్రధాని కోరారు. అనవసర ప్రయాణాలు మానుకోవాలని, సాధ్యమైనంత వరకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ (మెట్రో, బస్సులు) లేదా కార్ పూలింగ్ విధానాన్ని పాటించాలని సూచించారు.
 
బంగారం కొనుగోళ్ల నియంత్రణ: విదేశీ మారక ద్రవ్యం నిల్వలను కాపాడుకోవడానికి, రాబోయే ఏడాది కాలం పాటు బంగారం కొనుగోళ్లను, ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లలో అనవసర అలంకరణలను తగ్గించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
 
వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్(WFH): ఇంధన వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి ఐటీ మరియు ఇతర రంగాల వారు వీలైనంత వరకు ఇంటి నుండే పని చేసేలా చూడాలని కోరారు.
 
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs): పెట్రోల్ వాహనాలకు బదులుగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకాన్ని పెంచాలని సూచించారు.
 
విదేశీ పర్యటనలు: విహారయాత్రలు లేదా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ కోసం విదేశాలకు వెళ్లి డబ్బు ఖర్చు చేయడాన్ని ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసుకోవాలని కోరారు.
 
ప్రధాని ఎందుకు ఈ పిలుపునిచ్చారు?
ఇరాన్, పరిసర ప్రాంతాల్లో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు (Crude oil) ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. భారత్ తన ఇంధన అవసరాల కోసం 85% దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతోంది. ఇంధనం, బంగారం దిగుమతులు పెరిగితే దేశ విదేశీ మారక నిల్వలు తగ్గిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంది.
 
ఇది ముందస్తు జాగ్రత్త. ప్రస్తుతం దేశంలో వస్తువుల కొరత ఏమీ లేదు, కానీ భవిష్యత్తులో వచ్చే క్లిష్ట పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడానికి ఈ ముందస్తు పొదుపు అవసరమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ప్రధాని పిలుపుతో ఇప్పటికే పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, అధికారులు తమ కాన్వాయ్‌లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించుకుంటున్నారు. ప్రధాని కూడా తన కాన్వాయ్‌లో వాహనాలను తగ్గించి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
 
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఏసీల వినియోగం, అనవసర ఖర్చులపై ఆంక్షలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా తమ ఉద్యోగులకు మళ్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహకాలు ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వ అధికారుల విదేశీ పర్యటనలపై ఇప్పటికే కఠినమైన నిబంధనలు అమలులోకి వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఇవి కేవలం స్వచ్ఛంద విజ్ఞప్తులు మాత్రమే. ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి పొదుపు పాటించడం ద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గ్లోబల్ షాక్స్ నుండి కాపాడవచ్చని ప్రధాని ఆకాంక్ష.
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

