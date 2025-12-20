ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హెలికాఫ్టర్ను వెనక్కి తిప్పి పంపేశారు... ఎందుకో తెలుసా?
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హెలికాఫ్టర్ను వెనక్కి తిప్పి పంపేశారు. దీనికి కారణం.. ప్రతికూల వాతావరణమే. ఈ కారణంగా ప్రధాని ప్రయాణిస్తున్న హెలికాఫ్టర్ను వెనక్కి మళ్ళించారు. వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని తాహెర్పుర్ హెలిప్యాడ్ వద్ద అది దిగాల్సిఉండగా.. దృశ్య గోచరత సరిగా లేక ల్యాండింగ్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఉత్తర భారతాన్ని పొగమంచు కప్పేయడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని అధికారులు వెల్లడించారు.
పశ్చిమబెంగాల్ పర్యటనలో భాగంగా శనివారం ఉదయం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో తాహెర్పుర్కు బయల్దేరారు. అయితే పొగమంచు కారణంగా హెలిప్యాడ్పై ల్యాండింగ్కు వీలు కాలేదు. దాంతో పైలట్ ల్యాండింగ్కు కొద్దిసేపు ప్రయత్నించి విఫలమవడంతో హెలికాప్టర్ తిరిగి కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంది. వాతావరణ పరిస్థితి అనుకూలించేవరకు ప్రధాని అక్కడే వేచి చూశారని సదరు అధికారులు వెల్లడించారు.
నాదియా జిల్లాలో ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో నరేంద్ర మోడీ పాల్గొనాల్సి ఉంది. అయితే ఇప్పుడు రోడ్డు మార్గంలో అక్కడికి వెళ్తే.. ఇతర షెడ్యూళ్లకు అంతరాయం కలగనుంది. దాంతో విమానాశ్రయంలోని వీఐపీ లాంజ్ నుంచే ఆయన వర్చువల్గా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. బెంగాల్ తర్వాత ఆయన అస్సాం వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రెండు రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు.