నీట్ పేపర్ లీక్.. ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు.. ప్రధాని మోదీ
జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్న నిరసనల మధ్య ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పేపర్ లీక్లలో పాల్గొన్న వారికి వేగంగా, కఠినంగా శిక్ష పడేలా చూసేందుకు ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించినట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గురువారం తెలిపారు.
"మన యువత సంక్షేమం, భవిష్యత్తు కంటే ముఖ్యమైనది ఏదీ లేదు. పేపర్ లీక్లలో పాల్గొన్న వారికి వేగంగా, కఠినంగా శిక్ష పడేలా చూసేందుకు మేము ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాము. ఈ విషయంలో అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు, అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశాము. విద్యార్థుల ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి మేము తీసుకుంటున్న చర్యల పరంపరలో ఇది కొనసాగింపు. మన యువత భవిష్యత్తుకు హాని తలపెట్టేవారిని వదిలిపెట్టబోము.." అని ప్రధాని మోదీ గురువారం ఒక పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
విద్యా వ్యవస్థలో పేపర్ లీక్లు, అవకతవకలకు నిరసనగా 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' అనే కార్యకర్తల బృందం ఆధ్వర్యంలో న్యూఢిల్లీలో రోజుల తరబడి జరుగుతున్న భారీ నిరసనల నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలు వెలువడ్డాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలపై నీడలా కమ్ముకున్న ఈ నిరసనకు ప్రతిపక్ష పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి.
మే 3న జరిగిన నీట్-యూజీ 2026 పరీక్ష భారీ ఎత్తున అవకతవకలు, పేపర్ లీక్ ఆరోపణలతో మసకబారింది. రాష్ట్ర పోలీసు బలగాల దర్యాప్తు అనంతరం, సుమారు 20 లక్షల మంది విద్యార్థులు రాసిన ఈ పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) రద్దు చేసి, జూన్ 21న తిరిగి పరీక్ష నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఈ కేసును సీబీఐ స్వీకరించి, వివిధ రాష్ట్రాల్లో కోచింగ్ సెంటర్ యజమానులు, ఉపాధ్యాయులు, అంతర్గత వ్యక్తులుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న పలువురిని అరెస్టు చేసింది.