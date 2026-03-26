వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ లీడర్గా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరోమారు నిలిచారు. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ మార్నింగ్ కన్సల్ట్ నిర్వహించిన సర్వేలో ఆయన 68 శాతం అప్రూవల్ రేటింగ్తో అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. మార్చి 2వ తేదీ నుంచి 8వ తేదీ మధ్య ఈ సర్వే నిర్వహించారు. ఈ సర్వే ఫలితాలను భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు స్వాగతిస్తూ ప్రధాని మోడీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.
ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఉత్తమ నేత. ఇపుడు ప్రధానిగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదారణ పొందిన నేతగా కొనసాగుతున్నారు. కేవలం సర్వేల ఆధారంగానే కాకుండా ఆయన జీవితాంతం చేసిన సేవ వల్లే ఈ గుర్తింపు లభించింది.
యూపీ మంత్రి డానిష్ ఆజాద్ మాట్లాడుతూ, మోడీ నాయకత్వంలో భారత్ అభివృద్ధిలో కొత్త శిఖరాలను అందుకుంది. ప్రపంచ పురోగతిలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిరూపించాం. ఆయన నాయకత్వం వల్లే ప్రపంచ దేశాలతో మన సంబంధాలు బలపడ్డాయి అని వివరించారు.
ఈ అభిప్రాయాన్ని బీజేపీ ఎంపీ ప్రవీణ్ ఖండేల్వాల్, మహారాష్ట్ర మంత్రి గిరీష్ మహాజన్ కూడా వ్యక్తం చేశారు. ప్రధాని మోడీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి నాయకుడని, ఆయన పనితీరు దేశానికే గర్వకారణమని వారు కొనియాడారు. ఈ ఘనత సాధించినందుకు ప్రధాని మోడీకి దేశం తరపున అభినందనలు తెలుపుతున్నట్టు చెప్పారు.