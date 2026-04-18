కాంగ్రెస్ - డీఎంకేల వల్లే మహిళా బిల్లుకు మోక్షం లభించలేదు : ప్రధాని మోడీ
కాంగ్రెస్, డీఎంకే పార్టీల వల్లే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందలేదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన శనివారం కోయంబత్తూరు జిల్లాలో జరిగిన ప్రచార సభలో పాల్గొని ప్రసంగించారు.
మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుకు ఆమోదించేందుకు ఎంతగానో కృషి చేశామన్నారు. కానీ, దురదృష్టవశాత్తు అది వీగిపోయిందన్నారు. దీనికి ముఖ్య కారణం డీఎంకే, కాంగ్రెస్, వాటి మిత్రపక్షాలేనన్నారు. ఈ పార్టీల నీచ రాజకీయాల కోసం ఈ బిల్లును పావుగా ఉపయోగించుకున్నాయన్నారు. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పునర్విభజన ద్వారా తమిళనాడు రాష్ట్రానికి మరిన్ని సీట్లు రావాల్సివుండగా, వాటిని రాకుండా డీఎంకే అడ్డుకుందన్నారు.
సాధారణ కుటుంబాల మహిళలు పార్లమెంటు, అసెంబ్లీలకు రావాలని తాను కోరుకున్నానని, మహిళా రిజర్వేషన్ల క్రెడిట్ను ప్రతిపక్షాలే తీసుకోవాలని కూడా చెప్పినట్లు గుర్తుచేశారు. సాధారణ మహిళలు ఎదగడాన్ని చూసి డీఎంకే, కాంగ్రెస్లు ఎందుకు ఓర్చుకోలేకపోతున్నాయని ప్రశ్నించారు. ఈ పార్టీలూ అధికారం తమ కుటుంబానికే పరిమితం కావాలని కోరుకుంటున్నాయని ఆరోపించారు. మహిళా రిజర్వేషన్లపై తమ పోరాటం ముగిసిపోలేదని, ఇది ఆరంభం మాత్రమేనన్నారు. మహిళా హక్కుల కోసం బీజేపీ, ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు.