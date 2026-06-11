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గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు భారతీరాజా : ప్రధాని మోడీ
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా కోలీవుడ్ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం ఉదయం చెన్నైలో మరణించిన విషయం తెల్సిందే. ఆయన మృతిపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మృతి చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించారు.
'భారతీరాజా మరణవార్త బాధ కలిగించింది. తమిళ సినిమా రూపురేఖలను మార్చిన ఘనత ఆయనది. చలనచిత్ర ప్రపంచంలో ఆయన ఒక ధ్రువతారగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఈ కఠిన సమయంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను' అని ఎక్స్ వేదికగా మోడీ నివాళులర్పించారు.
మరోవైపు అగ్ర కథానాయకుడు వెంకటేశ్ కూడా భారతీరాజాను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన మరణం తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు. ఆయన ఒక అసాధారణ దర్శకుడని ఎంతోమందికి మార్గదర్శకుడని కొనియాడారు. ఆయన సినిమాలు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.
Peddi Collections: పెద్ది మొదటి వారానికి ఓజీ, మహావతార్ నరసింహ కంటే వెనుకబడిందా ?
ఇక ఈ విషయం ఇలావుంటే, ట్రేడ్ వర్గాల కథనం మరోలా వుంది. పెద్ది సినిమాలో రామ్ చరణ్ బాగా కష్టపడినా ఎందుకనో క్రేజ్ రాబట్టలేకపోయిందనీ, సుకుమార్ వంటి వారు కూడా కథా పరంగా ఓ చేయివేసినా ఎక్కడో లోపం జరిగిందని తెలుస్తోంది. ఇంకోవైపు కథానాయిక పాత్ర కేవలం వాంప్ గా మాత్రమే చూపించడం కూడా ఓరకంగా మైనస్ గా మారింది. కథనంలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు లేకపోవడం కూడా ఓ లోపంగా భావిస్తున్నారు.
రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు : హైకోర్టులో ఆర్తి పిటిషన్
కోలీవుడ్ స్టార్ రవి మోహన్పై ఆయన సతీమణి ఆర్తి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. విడాకుల కోసం పిటిషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదని ఆర్తి రవి ఆరోపించారు. ఈ మేరకు మద్రాస్ హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిల్లల పోషణ, స్కూలు ఫీజుల చెల్లింపు విషయంలో వీరి మధ్య ఉన్న వివాదంపై కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీచేసింది.
రామ్ చరణ్కి మైనర్ సర్జరీ.. మూడు నెలల పాటు సినిమాలకు బ్రేక్
పెద్ది చిత్రం థియేటర్లలో తన మొదటి వారాన్ని పూర్తి చేసుకునే దశకు చేరుకుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ చిత్రం స్థిరమైన ప్రదర్శనను కొనసాగిస్తుండగా, ఇందులోని తీవ్రమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో గాయపడిన తన చేతికి చికిత్స నిమిత్తం రామ్ చరణ్ ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స చేయించుకోనున్నట్లు సమాచారం. పెద్ది చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ సమయంలో చెర్రీ ఎముక విరిగినట్లు సమాచారం. పూర్తిగా కోలుకునేందుకు ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స అవసరమని వైద్యులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
Rajamouli: సింగ్ గీతం కథ 30ఏళ్ళనాడు కీరవాణి ద్వారా విన్నా : ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి
థియేటర్లలోకి రాకముందే ‘సింగ్ గీతం’ కథ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిపై బలమైన ముద్ర వేసింది. నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్, సంగీత దర్శకుడు దేవిశ్రీ ప్రసాద్తో జరిగిన ప్రత్యేక సంభాషణలో రాజమౌళి, లెజెండరీ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాసరావు విజన్, అలాగే ఈ యూనిక్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ ప్రయాణం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. జూన్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.