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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (12:03 IST)

గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు భారతీరాజా : ప్రధాని మోడీ

modi - bharathiraja
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (11:56 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (12:03 IST)
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గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా కోలీవుడ్ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం ఉదయం చెన్నైలో మరణించిన విషయం తెల్సిందే. ఆయన మృతిపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం  వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మృతి చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించారు. 
 
'భారతీరాజా మరణవార్త బాధ కలిగించింది. తమిళ సినిమా రూపురేఖలను మార్చిన ఘనత ఆయనది. చలనచిత్ర ప్రపంచంలో ఆయన ఒక ధ్రువతారగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన తీరు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. ఈ కఠిన సమయంలో ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను' అని ఎక్స్‌ వేదికగా మోడీ నివాళులర్పించారు.
 
మరోవైపు అగ్ర కథానాయకుడు వెంకటేశ్ కూడా భారతీరాజాను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన మరణం తీవ్రంగా కలచివేసిందన్నారు. ఆయన ఒక అసాధారణ దర్శకుడని ఎంతోమందికి మార్గదర్శకుడని కొనియాడారు. ఆయన సినిమాలు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయన్నారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. 
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ఠాగూర్

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