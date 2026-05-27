దేశంలో భానుడి భగభగలు... పౌరులకు ప్రధాని మోడీ సూచనలు
దేశంలో భానుడి భగభగలు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు. నీరు ఎక్కువగా తాగాలని.. వీలైనంతవరకు మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లొద్దని పేర్కొన్నారు. అతి తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవాలని.. వృద్ధులను గమనిస్తూ ఉండాలని సూచించారు. వీలైతే ఇతరులకు కూడా సాయం చేయాలని.. ఇళ్లు, దుకాణాల బయట పక్షులు, జంతువుల కోసం నీటిని ఉంచాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
తల తిరగడం, వికారం, అలసట వంటి వడదెబ్బ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని ప్రధాని మోడీ ప్రజలకు సూచించారు. చుట్టూ ఉన్నవారిలో ఎవరైనా అకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోయినట్లు అనిపించినా, నీరసించినా వెంటనే వారిని నీడ ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్లాలన్నారు. ఇటువంటి సమయాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడగలమన్నారు. ఈ మండుటెండల వల్ల పిల్లలు, వృద్ధులు, కార్మికులు, రైతులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మధ్య, వాయువ్య భారతంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రధాని ఈ సూచనలు చేశారు.
రాబోయే రోజుల్లో ఢిల్లీ - ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. విదర్భ, ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణా, రాజస్థాన్, బిహార్, ఒడిశా, తెలంగాణ, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్లోని భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మే 29 నుంచి దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
Tamannaah: పసుపు గౌనులో గోల్డెన్ బ్యూటీ అవార్డు గెలుచుకున్న తమన్నా భాటియా
ముంబైలో మంగళవారంనాడు జరిగిన ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్ 2026లో, భాటియా రాహుల్ మిశ్రా డిజైన్ చేసిన సిల్క్ శాటిన్ గౌనులో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ గౌనుకు కార్సెట్ బాడీస్, ముత్యాల కేప్, అలంకరించిన స్కర్ట్ ఉన్నాయి. దీనికి ముత్యాల ఆభరణాలు సాఫ్ట్ గ్లామ్ మేకప్ను జత చేశారు. వైరల్ అయిన రెడ్ కార్పెట్ ఫోటోలలో ఆమె కాంతివంతమైన చర్మం, స్పష్టమైన కళ్ళు, మరియు సున్నితమైన చిరునవ్వును అభిమానులు ప్రశంసించారు.
Pooja Hegde :వర్షం, పర్వత ప్రాంత ప్రార్థనాల మధ్య దుల్కర్ సల్మాన్, పూజా హెగ్డే చిత్రం షూట్
దుల్కర్ సల్మాన్ ప్రస్తుతం తన 41వ చిత్రం #DQ41 షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. రవి నెలకుడితి దర్శకత్వంలో సక్సెస్ ఫుల్ నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి తన ప్రతిష్టాత్మక ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. బ్యానర్ నుంచి వస్తున్న 10వ చిత్రం #SLV10గా రూపొందుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. దుల్కర్ సరసన పూజా హెగ్డే కథానాయికగా నటిస్తుండగా, అద్భుతమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన అందమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.
Laya: జగపతి బాబు, లయల మధ్య ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ తో వదలా నుంచి మెలోడీ సాంగ్
వెర్సటైల్, కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ తో అదరగొట్టే జగపతి బాబు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'వదలా'తో రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆయనతో పాటు లయ, హృతికా శ్రీనివాస్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అకెళ్ల వి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని చరిత చిత్ర ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై కిషోర్ నాయుడు చిరుమమిల్ల, తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ నిర్మించారు.
Sunil : పుష్ప తర్వాత నా లైఫ్ సర్ప్రైజింగ్ మోడ్లో పడింది. : సునీల్
ఆంటోనీ వర్గీస్, దుషార విజయన్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్, సునీల్, పార్థ్ తివారీ, జగదీష్, సిద్ధిక్, వ్లాగర్-గాయకుడు హనన్ షా, రాపర్ బేబీ జీన్, హిప్స్టర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన చిత్రం కాటాలన్. రవి బస్రూర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు. షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించారు. పాల్ జార్జ్ దర్శకత్వం వహించారు. మే 28న భారీ పాన్-ఇండియా విడుదలకు రెడీ అవుతుంది. ఈ చిత్రం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదల కానుంది. ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.