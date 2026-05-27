  4. PM Narendra Modi Warns Of Dangers As Heatwave Grips India
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 27 May 2026 (14:42 IST)

దేశంలో భానుడి భగభగలు... పౌరులకు ప్రధాని మోడీ సూచనలు

narendra modi
Publish: Wed, 27 May 2026 (14:38 IST) Updated: Wed, 27 May 2026 (14:42 IST)
దేశంలో భానుడి భగభగలు రోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. అనేక రాష్ట్రాల్లో రికార్డు స్థాయిలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రజలకు పలు సూచనలు చేశారు. నీరు ఎక్కువగా తాగాలని.. వీలైనంతవరకు మధ్యాహ్నం వేళ బయటకు వెళ్లొద్దని పేర్కొన్నారు. అతి తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నుంచి తమను తాము కాపాడుకోవాలని.. వృద్ధులను గమనిస్తూ ఉండాలని సూచించారు. వీలైతే ఇతరులకు కూడా సాయం చేయాలని.. ఇళ్లు, దుకాణాల బయట పక్షులు, జంతువుల కోసం నీటిని ఉంచాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
 
తల తిరగడం, వికారం, అలసట వంటి వడదెబ్బ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని ప్రధాని మోడీ ప్రజలకు సూచించారు. చుట్టూ ఉన్నవారిలో ఎవరైనా అకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోయినట్లు అనిపించినా, నీరసించినా వెంటనే వారిని నీడ ఉన్న ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్లాలన్నారు. ఇటువంటి సమయాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడగలమన్నారు. ఈ మండుటెండల వల్ల పిల్లలు, వృద్ధులు, కార్మికులు, రైతులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మధ్య, వాయువ్య భారతంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రధాని ఈ సూచనలు చేశారు. 
 
రాబోయే రోజుల్లో ఢిల్లీ - ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. విదర్భ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌, ఉత్తరాఖండ్, హరియాణా, రాజస్థాన్, బిహార్, ఒడిశా, తెలంగాణ, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు వీస్తున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్‌లోని భారీ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మే 29 నుంచి దిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 
