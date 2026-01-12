పోలవరం-నల్లమల సాగర్ వివాదంపై రిట్ పిటిషన్ కొట్టివేత: సుప్రీంకోర్టు
పోలవరం-నల్లమల సాగర్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకంగా ప్రశ్నిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ను విచారించడానికి కోర్టు అభ్యంతరం తెలిపింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్కు రిట్ విచారణకు చట్టపరమైన ఆధారం లేదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది.
అంతర్రాష్ట్ర జల పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదాలను ఆర్టికల్ 32 కింద రిట్గా కాకుండా, ఆర్టికల్ 131 కింద సివిల్ దావాగా దాఖలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకకు సంబంధించిన పిటిషన్లు కూడా ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయని కోర్టు పేర్కొంది. ఈ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తన రిట్ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకుని, దానికి బదులుగా సివిల్ దావా దాఖలు చేస్తామని తెలిపింది.
ఇటువంటి వివాదాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ద్వారా లేదా మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఈ న్యాయ ప్రక్రియలో సంబంధిత రాష్ట్రాలన్నీ భాగస్వాములుగా ఉండాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తమ అనుమతి లేకుండా డీపీఆర్ తయారు చేసిందని, ఇది తెలంగాణ జల హక్కులను ప్రభావితం చేస్తుందని తెలంగాణ తరపు న్యాయవాది వాదించారు. గోదావరి నది జలాలు బహుళ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి కాబట్టి, అన్ని రాష్ట్రాలను ప్రతివాదులుగా చేర్చాలని కోర్టు చెప్పింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆమోదం పొందిన పోలవరం ప్రాజెక్టు పరిధిని దాటి నల్లమల సాగర్ వద్ద అనుసంధాన ప్రాజెక్టును నిర్మిస్తోందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. కేంద్రం కూడా ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ నివేదికను పరిగణనలోకి తీసుకుందని పేర్కొంది.
తదుపరి చర్యలను నిలిపివేయాలని జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ, కేంద్ర జల సంఘం, గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డుకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని తెలంగాణ కోరింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, తాము కేవలం అదనపు వరద జలాలను మాత్రమే వినియోగిస్తున్నామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పేర్కొంది.