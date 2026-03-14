కదిలే బస్సులో కాలేజీ స్టూడెంట్ను వేధించిన పోలీస్.. చెప్పుతో కొట్టింది.. ఎవరు?
మహిళలపై వేధింపులు ఎక్కడపడితే అక్కడ జరుగుతూనే వున్నాయి. తాజాగా ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓ కాలేజీ స్టూడెంట్ను కదిలే బస్సులో వేధించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నీలగిరి జిల్లాలోని గూడలూరు ప్రాంతానికి చెందిన 20 ఏళ్ల కళాశాల విద్యార్థిని, ప్రస్తుతం కోయంబత్తూరులోని ఒక కళాశాలలో చదువుకుంటోంది. సెమిస్టర్ పరీక్షలు రాసేందుకు బస్సెక్కి మూడు సీట్లు వున్న వరుసలో కూర్చుంది. ఆమె పక్కనే ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూర్చున్నాడు. మరొక వ్యక్తి కూడా ఆ సీటులోనే కూర్చుండిపోయాడు.
దీంతో విద్యార్థికి చేరువగా పోలీస్ ఆఫీసర్ జరిగి కూర్చున్నాడు. ఆపై నిద్రపోతున్న సాకులో ఆమెపై తూగివాలాడు. ఏదో నిద్రమత్తులో ఆలా తూగి తనపై వాలాడని ఆ విద్యార్థిని తలచుకుంది. కానీ ఆపై పోలీస్ అధికారి వేధింపులు అధికం కావడంతో బస్సు ఊటీ బస్ స్టాండ్ చేరుకునే వరకు వేచి ఉండి.. ఆ తర్వాత ఆమె తన చెప్పుతో అధికారిని తీవ్రంగా కొట్టింది. ఈ సంఘటన అక్కడ బస్సులో వున్న వారందరికీ షాక్ ఇచ్చింది.
గూడలూరు నుండి పాలక్కాడ్ వెళ్లే ఒక ప్రభుత్వ బస్సులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న ఊటీ వెస్ట్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పోలీసు స్టేషన్లో విచారణ కోసం అధికారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులను విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు సంప్రదించారు. కానీ అధికారిక ఫిర్యాదు దాఖలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. దీనిపై పోలీసు అధికారి వద్ద దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.