శనివారం, 14 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 14 మార్చి 2026 (13:53 IST)

కదిలే బస్సులో కాలేజీ స్టూడెంట్‌ను వేధించిన పోలీస్.. చెప్పుతో కొట్టింది.. ఎవరు?

మహిళలపై వేధింపులు ఎక్కడపడితే అక్కడ జరుగుతూనే వున్నాయి. తాజాగా ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఓ కాలేజీ స్టూడెంట్‌ను కదిలే బస్సులో వేధించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నీలగిరి జిల్లాలోని గూడలూరు ప్రాంతానికి చెందిన 20 ఏళ్ల కళాశాల విద్యార్థిని, ప్రస్తుతం కోయంబత్తూరులోని ఒక కళాశాలలో చదువుకుంటోంది. సెమిస్టర్ పరీక్షలు రాసేందుకు బస్సెక్కి మూడు సీట్లు వున్న వరుసలో కూర్చుంది. ఆమె పక్కనే ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ కూర్చున్నాడు. మరొక వ్యక్తి కూడా ఆ సీటులోనే కూర్చుండిపోయాడు. 
 
దీంతో విద్యార్థికి చేరువగా పోలీస్ ఆఫీసర్ జరిగి కూర్చున్నాడు. ఆపై నిద్రపోతున్న సాకులో ఆమెపై తూగివాలాడు. ఏదో నిద్రమత్తులో ఆలా తూగి తనపై వాలాడని ఆ విద్యార్థిని తలచుకుంది. కానీ ఆపై పోలీస్ అధికారి వేధింపులు అధికం కావడంతో బస్సు ఊటీ బస్ స్టాండ్ చేరుకునే వరకు వేచి ఉండి.. ఆ తర్వాత ఆమె తన చెప్పుతో అధికారిని తీవ్రంగా కొట్టింది. ఈ సంఘటన అక్కడ బస్సులో వున్న వారందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. 
 
గూడలూరు నుండి పాలక్కాడ్ వెళ్లే ఒక ప్రభుత్వ బస్సులో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సమాచారం అందుకున్న ఊటీ వెస్ట్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, పోలీసు స్టేషన్‌లో విచారణ కోసం అధికారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులను విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు సంప్రదించారు. కానీ అధికారిక ఫిర్యాదు దాఖలు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. దీనిపై పోలీసు అధికారి వద్ద దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Varun Tej: కొరియన్ ఫుడ్ తింటూ షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న కొరియన్ కనకరాజ్

Varun Tej: కొరియన్ ఫుడ్ తింటూ షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న కొరియన్ కనకరాజ్ఈ చిత్రం హారర్ కామెడీ నేపథ్యంలో రూపొందుతోంది. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రితికా నాయక్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో వరుణ్ తేజ్ భిన్నమైన గెటప్ లో కనిపించనున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఎస్. థమన్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. ఇటీవలే గ్లింప్స్ విడుదలయింది. మంచి స్పందన వచ్చింది. త్వరలో మరిన్ని వివరాలు తెలియనున్నాయి.

Vishal: సీనియర్ నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన నటుడు విశాల్

Vishal: సీనియర్ నటుడు రాజేంద్రప్రసాద్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన నటుడు విశాల్ఇటీవలే ఓ సభలో ఎం.జి.ఆర్. పై రాజేంద్ర ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలు తమిళచిత్ర పరిశ్రమలో దుమారాన్ని లేపాయి. అందుకు నిన్ననే రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా తమిళంలో మాట్లాడుతూ క్షమాపణ కోరారు. అందుకు తమిళనడిగర్ సంఘం తరఫున కథానాయకుడు విశాల్ స్పందించారు. రాజేంద్రప్రసాద్ గారికి నమస్కారం. మీ వ్యాఖ్యల పట్ల ఎంజీఆర్ గారిని అభిమానించే మరియు వారితో పనిచేసిన చాలా మంది బాధపడ్డారు ఈ విషయం పై సౌత్ ఇండియా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వివరణ కోరింది.

Mehar Ramesh: సభ్యులకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పిస్తున్నాం, దాసరి విగ్రహానికి స్టేజీ ఏర్పాటు:: మెహర్ రమేష్

Mehar Ramesh: సభ్యులకు ఇన్సూరెన్స్ కల్పిస్తున్నాం, దాసరి విగ్రహానికి స్టేజీ ఏర్పాటు:: మెహర్ రమేష్ఇటీవలే ఎంపికైన దర్శకుల సంఘం తన కార్యాచారణ ప్రకటించింది. నిన్న ఫిలింఛాంబర్ లో జరిగిన సభలో వారు అసోసియేషన్ సభ్యుల కోసం చేస్తున్న సేవ గురించి ప్రస్తావించారు. కోశాధికారి దర్శకుడు మెహర్ రమేష్ మాట్లాడుతూ, సాయిరాజేష్ సభ్యుల కోసం సేవ చేయాలని పోటీలో పాల్గొని నెగ్గారు. చాలామంది హీరోలు, దర్శకుడు, నిర్మాతలు కూడా అసోసియేషన్ క్షేమం కోసం నిధిని తీసుకురావడంలో రాజేష్ పాత్ర కీలకం. కోవిడ్ టైంలో చాలామంది ఇండస్ట్రీ పెద్దలు చేసిన సాయం మర్చిపోలేది.

Sangeeth Shobhan :: ప‌దే ప‌దే ప్రాణం నిన్నే కోర‌గా.. అంటూ ప్రేమగీతంలో అలరించిన సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌

Sangeeth Shobhan :: ప‌దే ప‌దే ప్రాణం నిన్నే కోర‌గా.. అంటూ ప్రేమగీతంలో అలరించిన సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల నిర్మించిన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ ఎన్నో అవార్డుల్ని, రివార్డుల్ని అందుకుంది. అలాంటి ఓ అద్భుతమైన సినిమా తరువాత జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Trisha: టీవీకే పార్టీలో చేరనున్న నటి త్రిష?

Trisha: టీవీకే పార్టీలో చేరనున్న నటి త్రిష?నటి త్రిష తమిళ రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆలోచిస్తోంది. తమిళ నటులు తమ హక్కులు, ఎంపికల గురించి చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడతారు. జయలలిత, ఖుష్బూ వంటి వారు సినిమాల్లో, చివరికి రాజకీయాల్లో రాణించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో త్రిష క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో రానుంది. తెలుగులో త్రిష దాదాపుగా నో-షో మోడ్‌లో ఉంది. చిరంజీవి సరసన ఆమె విశ్వంబర నటిస్తుంది. అది ఆలస్యం అవుతోంది. ఆమెకు మలయాళంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. తమిళంలో, ఆమె సూర్యతో కరుప్పు అనే సినిమా చేస్తోంది. వీటిని మినహాయించి, త్రిష సినిమాలకు సంతకం చేయడం మానేసింది.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
