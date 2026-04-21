మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 21 ఏప్రియల్ 2026 (14:40 IST)

దొంగల్లా మారిన పోలీసులు, చెక్కు వివాదం కోసం వచ్చి 22 తులాల బంగారం కొట్టేశారు

Police Turn Thieves
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో కంచె చేను మేసిన సామెతలా ఓ ఘటన జరిగింది. దొంగలను పట్టుకోవాల్సిన పోలీసులే దొంగల్లా మారిపోయారు. ఓ ఇంట్లో చెక్కు వివాదం పరిష్కరించేందుకు వచ్చామని చెప్పి అదే ఇంట్లో ఏకంగా 22 తులాల బంగారాన్ని కొట్టేసినట్లు సమాచారం.
 
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వ్యాపారవేత్త గౌరవ్ జైన్ కు సంబంధించి చెక్కు వివాదం వుంది. దాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఆయన ఇంటికి ఓ ఎస్సై సహా ఐదుగురు పోలీసులు వచ్చారు. వస్తూనే ఇంటి బయట ఉన్న సీసీటీవీని పోలీసులు డిస్‌కనెక్ట్ చేసారు. చెక్కు వివాదం సాకుతో ఇంట్లోకి చొరబడి 22 తులాల బంగారాన్ని దొంగిలించేసారు. ఇంట్లోని సీసీటీవీలో వారు లోపల చేసిన పనులు రికార్డయ్యాయి. ఎస్ఐతో సహా ఐదుగురు అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు.

Jagapathi Babu: టెక్నాలజీ ఉపయోంచేందుకు రామ్ సహకరించారు : జగపతిబాబుతెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఎంతో ఫేమస్ అయిన రామ్ కొణికి ఇప్పుడు కొత్తగా "కొణికి లక్స్" పేరిట స్కిన్ కేర్ ప్రారంభించారు. రామ్ కొనికి ఇప్పుడు డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అలేఖ్య రెడ్డి నేతత్వంలో ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న వారి చేత ఎంతో ఆధునిక టెక్నాలజీ తో సర్టిఫైడ్ పరికరాల ద్వారా పర్సనల్ కేర్ తీసుకుని ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్కిన్ కేర్ తీసుకునే దిశగా హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోని రోడ్ నెంబర్ 45లో నటుడు జగపతిబాబు గారి చేతుల మీదగా సలూన్ కొణికి వద్దనే ప్రారంభించడం జరిగింది.

అందరికీ నచ్చేలా సూర్య బి పాజిటివ్ టీజర్ - దర్శకులు కౌశిక్, మురళీకాంత్చరణ్ పీసర్ల హీరోగా, యానీ డయానా, దివ్య విశ్వకర్మ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్న చిత్రం సూర్య బి పాజిటివ్. సుబ్బా మాధవరపు రచనా దర్శకత్వంలో అరుణ్ కుమార్ పర్వతనేని డిఓపిగా గ్యాని సంగీతాన్ని అందించిన చిత్రం. రోహిత్ సత్యన్, సుజాత దీక్షిత్, చంద్ర గౌతమ్, సత్య, సురభి లలిత, గీతన్ సాయి తేజ తదితరులు కీలకపాత్రను పోషించిన ఈ చిత్రానికి మురళీకృష్ణ మన్యం ఎడిటర్ గా పని చేయగా రాంబాబు గోసాల లిరిక్స్ అందించారు.

Anshumalika: ఆర్కే రోజా కుమార్తెకు హెర్మన్ బి వెల్స్ అవార్డుఏపీ మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా కుమార్తె అరుదైన అవార్డును కైవసం చేసుకున్నారు. అమెరికాలో చదువుకుంటున్న అన్షు మాలికకు ప్రతిష్టాత్మక హెర్మన్ బి వెల్స్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. అన్షు మాలిక ఇప్పటికే 2024లో నైజీరియాలో జరిగిన గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫెస్టివల్‌లో సోషల్ ఇంపాక్ట్ విభాగంలో అవార్డు కూడా అందుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని మాజీ మంత్రి ఆర్.కె. రోజా తన కుమార్తె అన్షు మాలిక సాధించిన గొప్ప విజయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

Chadalavada: ముప్పై కోట్లతో పది సినిమాలు నిర్మిస్తానంటున్న చదలవాడ శ్రీనివాసరావుప్రముఖ నిర్మాత చదలవాడ శ్రీనివాసరావు తెలుగు ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFDA) ఆధ్వర్యంలో ముప్పై కోట్ల బడ్జెట్‌తో పది సినిమాల్ని నిర్మించనున్నారు. ఈ మేరకు టీఎఫ్‌డీఏ సోమవారం నాడు మీడియా సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు హాజరయ్యారు.

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వందరోజులు పూర్తిచేసుకుందిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, వెంకటేష్ నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు వందరోజులు ప్రదర్శన సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ పోస్టర్ ను విడుదల చేసింది. అనీల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన ఈ చిత్రం మెగాస్టార్ కెరీర్ లోనే కాకుండా టాలీవుడ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.

తాజా పిండి: ఆధునిక వంటగదులకు సాంప్రదాయ పిండి రుబ్బే పద్ధతిని తెస్తున్న సాఫ్టెల్తాజాగా ఆడిన పిండి లేదా మసాలాల సువాసన కేవలం ఆహారానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు. అది, పదార్థాలు స్వచ్ఛంగా ఉండి, తయారీ ప్రక్రియలు నెమ్మదిగా సాగి, రుచి విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడని ఒకప్పటి జ్ఞాపకం. వంటగదులు వేగం, సౌలభ్యం కోసం ఆధునికతను సంతరించుకోవడంతో, ఆ అనుభవం రోజువారీ జీవితం నుండి నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైంది. 35 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ నైపుణ్యం కలిగిన సాఫ్టెల్, ఆధునిక గృహావసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆ అనుభవాన్ని తిరిగి తీసుకువస్తోంది.

అక్షయ తృతీయ ప్రచారంతో కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించిన ఇంద్రియఆదిత్య బిర్లా జ్యువెలరీకి చెందిన ఇంద్రియ, తన వినియోగదారులతో తన ఉనికిని, అనుబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకునే వ్యూహాత్మక ప్రయత్నంలో ఉంది. అందులో భాగంగా, అక్షయ తృతీయ 2026 ప్రచారంతో ప్రారంభించి, ప్రఖ్యాత నటి కృతిశెట్టితో దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. సాంస్కృతిక ప్రామాణికతలో పెనవేసుకుపోయిన తన సమకాలీన ఆకర్షణకు ప్రసిద్ధి చెందిన కృతి శెట్టి, ఆత్మవిశ్వాసం, భావవ్యక్తీకరణ, సంప్రదాయంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉన్న ఆధునిక ఇంద్రియ మహిళకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఆమె ఈ బ్రాండ్‌కు సహజ ఎంపికగా నిలిచింది.

హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా జరిగిన ది లీలా మొజాయిక్ 2026కి విశేష స్పందనహైదరాబాద్: ది లీలా బ్రాండ్ యొక్క జాతీయ రోడ్‌షో, ది లీలా మొజాయిక్ 2026లో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఆతిధ్యం ఇస్తూ ది లీలా హైదరాబాద్ తమ విశిష్ట విందు వేదిక అయిన ఇస్ఫాహాన్‌ ద్వారాలను తెరిచింది. భారతదేశంలోని కీలక వ్యాపార నగరాలలో విస్తరించి ఉన్న ది లీలా మొజాయిక్ 2026 ఏప్రిల్ సర్క్యూట్ లో ఇది మూడవ మజిలీ. ఈ ఎడిషన్, కార్పొరేట్ క్లయింట్లు, మైస్ ప్లానర్లు, సీనియర్ వ్యాపార భాగస్వాములు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, వెడ్డింగ్ పార్టనర్స్ , ట్రావెల్ ఏజెంట్లు, హాస్పిటాలిటీ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చింది.
