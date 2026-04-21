దొంగల్లా మారిన పోలీసులు, చెక్కు వివాదం కోసం వచ్చి 22 తులాల బంగారం కొట్టేశారు
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఇండోర్ నగరంలో కంచె చేను మేసిన సామెతలా ఓ ఘటన జరిగింది. దొంగలను పట్టుకోవాల్సిన పోలీసులే దొంగల్లా మారిపోయారు. ఓ ఇంట్లో చెక్కు వివాదం పరిష్కరించేందుకు వచ్చామని చెప్పి అదే ఇంట్లో ఏకంగా 22 తులాల బంగారాన్ని కొట్టేసినట్లు సమాచారం.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. వ్యాపారవేత్త గౌరవ్ జైన్ కు సంబంధించి చెక్కు వివాదం వుంది. దాన్ని పరిష్కరించేందుకు ఆయన ఇంటికి ఓ ఎస్సై సహా ఐదుగురు పోలీసులు వచ్చారు. వస్తూనే ఇంటి బయట ఉన్న సీసీటీవీని పోలీసులు డిస్కనెక్ట్ చేసారు. చెక్కు వివాదం సాకుతో ఇంట్లోకి చొరబడి 22 తులాల బంగారాన్ని దొంగిలించేసారు. ఇంట్లోని సీసీటీవీలో వారు లోపల చేసిన పనులు రికార్డయ్యాయి. ఎస్ఐతో సహా ఐదుగురు అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు.