హనీ ట్రాప్ పట్ల జాగ్రత్త.. 1930కు డయల్ చేయండి.. లింకులతో జాగ్రత్త.. సజ్జనార్
సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రచారంలో ఉన్న నకిలీ డేటింగ్, వీడియో-కాలింగ్ అప్లికేషన్లకు సంబంధించిన సైబర్ మోసాలు పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో, ప్రజలను హెచ్చరిస్తూ నగర పోలీసులు గట్టి సలహా జారీ చేశారు.
ఈ మోసపూరిత ప్రకటనలు తరచుగా ఆకర్షణీయమైన మహిళలతో చాట్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తామని వాగ్దానాలు చేసి వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తాయి. కానీ వాస్తవానికి ఇవి, ముఖ్యంగా యువత వంటి సున్నితమైన వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన ఉచ్చులు. దీనిపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. ఇలాంటి ప్రకటనలలో ఉపయోగించే చాలా వీడియోలు నిజమైనవి కావని, అవి నమ్మశక్యంగా కనిపించేలా చేయడానికి అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి రూపొందించబడ్డాయని అన్నారు.
ఒకసారి వినియోగదారుడు అనుమానాస్పద లింకుల ద్వారా ఈ అప్లికేషన్లను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత, మోసగాళ్లు కాంటాక్ట్ జాబితాలు, వ్యక్తిగత మీడియాతో సహా సున్నితమైన డేటాను యాక్సెస్ చేస్తారని ఆయన అన్నారు.
ఆ తర్వాత బాధితులను అశ్లీల వీడియో సంభాషణలకు బలవంతం చేస్తారని, ఆ సమయంలో నేరగాళ్లు ఫుటేజీని రికార్డ్ చేసి, ఆ తర్వాత దానిని మార్ఫింగ్ చేసి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ను సృష్టిస్తారని సమాచారం. డబ్బు చెల్లించకపోతే, ఆ కంటెంట్ను వారి కుటుంబ సభ్యులకు, స్నేహితులకు పంచుకుంటామని బెదిరిస్తూ, బాధితులను బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ఈ మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తారు.
సామాజిక అవమానానికి భయపడి, చాలా మంది బాధితులు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును బదిలీ చేస్తారని, ఇది తీవ్రమైన ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుందని సైబర్ క్రైమ్ అధికారులు తెలిపారు. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో ఇలాంటి మోసపూరిత పథకాలను ప్రోత్సహించే లేదా నిర్వహించే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని నగర పోలీసులు హెచ్చరించారు.
ప్రజలు తెలియని యాప్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం లేదా అనుమానాస్పద లింకులపై క్లిక్ చేయడం, ముఖ్యంగా రాత్రిపూట కనిపించే వాటి పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.1930కు డయల్ చేయడం ద్వారా లేదా జాతీయ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయడం ద్వారా సైబర్ క్రైమ్ను నివేదించవచ్చు.