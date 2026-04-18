చిన్ని కృష్ణుడికి చికెన్ ముక్కలు పెడుతూ పోస్టర్, వివాదాస్పదం
కేరళలో విషు పండుగ ప్రచార శుభాకాంక్షలలో భాగంగా ఒక రెస్టారెంట్, చికెన్ వంటకం పక్కన శ్రీకృష్ణుడి చిత్రాన్ని ఉపయోగించడంతో దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. ఇది పలువురి అరెస్టులకు దారితీయడమే కాకుండా మతపరమైన సున్నితత్వం, వాణిజ్య ప్రకటనలపై విస్తృత చర్చకు కారణమైంది.
ఈ సంఘటన అలప్పుజలోని చేర్తలలో జరిగింది. అక్కడ మెహర్ మండి-గ్రిల్స్ అనే రెస్టారెంట్, మాంసాహార వంటకమైన చికెన్ మండి ప్లేట్ ముందు శ్రీకృష్ణుడు కూర్చుని ఉన్న చిత్రాన్ని విషు శుభాకాంక్షల పోస్టర్గా ప్రచారం చేసింది. ఈ చిత్రం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవ్వడంతో, హిందూ సంస్థలు, ప్రజల నుండి తీవ్ర ప్రతిస్పందనలు వచ్చాయి. ఇది ఎంతగానో అభ్యంతరకరంగానూ మతపరమైన మనోభావాలను దెబ్బతీసేదిగా అభివర్ణించారు.
కేరళ పోలీసులు భారతీయ న్యాయ సంహిత నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇందులో మతపరమైన అశాంతిని రెచ్చగొట్టే ఉద్దేశ్యంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన చర్యలకు సంబంధించిన అభియోగాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నేరానికి గరిష్టంగా ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధించవచ్చు. రెస్టారెంట్ యజమాని అర్షద్తో పాటు మరో భాగస్వామిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
వివాదాస్పద పోస్టర్ను మొదట వాట్సాప్ ద్వారా పంచుకున్నారని, ఆ తర్వాత అది వివిధ ప్లాట్ఫారమ్లలో విస్తృతంగా వ్యాపించడంతో వ్యతిరేకత మరింత తీవ్రమైంది. విశ్వ హిందూ పరిషత్తో సహా పలు హిందూ సంఘాలు నిరసనలు చేపట్టాయి. ఆ చిత్రణ కేవలం సున్నితత్వం లేనిది మాత్రమే కాకుండా, ఉద్దేశపూర్వకమైన రెచ్చగొట్టే చర్య అని ఆరోపిస్తూ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశాయి.
పెరుగుతున్న ఆగ్రహం మధ్య, ఆ చిత్రం ఒక డిజైనర్ పొరపాటు లేదా అపార్థం వల్ల జరిగిందని, ఏ వర్గాన్ని బాధపెట్టాలనే ఉద్దేశం తమకు లేదని పేర్కొంటూ ఆ రెస్టారెంట్ బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పింది. అయితే, సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఈ వివరణను తిరస్కరిస్తూ, అసలు అలాంటి చిత్రణకు ఎలా ఆమోదం తెలిపారని ప్రశ్నించారు.