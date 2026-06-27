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  4. Powerful 6.2 magnitude earthquake strikes Afghanistan; strong tremors rock Delhi-NCR and northern India
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 27 June 2026 (21:22 IST)

ఉత్తర భారతదేశంలో కంపించిన భూమి... ఆప్ఘనిస్థాన్ ఎఫెక్ట్

earthquake
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (21:20 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (21:22 IST)
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ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని హిందూ కుష్ ప్రాంతంలో శనివారం సాయంత్రం రిక్టర్ స్కేలుపై 6.2 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రకంపనలు ఢిల్లీ-ఎన్‌సిఆర్, ఉత్తర భారతదేశంలోని అనేక ఇతర ప్రాంతాలలో వ్యాపించాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6:04 గంటలకు సంభవించిన ఈ భారీ భూకంపం, భారత రాజధాని ప్రాంతమంతటా తాత్కాలిక భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దీంతో నివాసితులు ఎత్తైన భవనాలు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాల నుంచి బయటకు వచ్చి బహిరంగ ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాల్సి వచ్చింది.
 
కొన్ని సెకన్ల పాటు భూమి కంపించడంతో ఏం జరుగుతుందో తెలియక జనం ఆందోళన చెందారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లోని హిందూకుష్ ప్రాంతంలో, భూమికి 215 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ భూప్రకంపనల వల్ల భారత్‌లో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు సమాచారం అందలేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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సెల్వి

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